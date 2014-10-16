واشنطن تفرض عقوبات على عقيد في الجيش السوري ومؤسسات قريبة من النظام

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة على سوريا بسبب انتهاكات النظام لحقوق الإنسان، وأضافت إلى لائحتها السوداء في هذا المجال، عقيداً في الجيش السوري ومسؤولين آخرين وعدداً من الشركات القريبة من النظام.

وأوضح بيان وزارة الخزانة أن العقيد قصي ميهوب المسؤول في المخابرات الجوية متهم بإصدار أوامر لقواته ب”ضرورة وقف التظاهرات المناهضة للنظام عام 2011 بأي وسيلة كانت ومن ضمنها الاستخدام القاتل للقوة”.

وتابع البيان “بأوامر من ميهوب كانت المخابرات الجوية مسؤولة عن خروقات لحقوق لإنسان وعن مقتل مئات المدنيين بينهم من تعرض للاغتيال”.

كما أوضح البيان أن الكثير من المدنيين تعرضوا للضرب والحرق حتى الموت والتعذيب.

وشملت العقوبات أيضاً العديد من الشركات العاملة في الخارج والمسؤولين عنها، بتهمة التعاون مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وهناك على اللائحة شركتان تتخذان من قبرص مقراً وشركة لبنانية متخصصة بطبع العملات وأربعة مصارف سورية.

وأدرج وزيران أيضا على اللائحة الأميركية السوداء، وهما وزير الاقتصاد والتجارة خضر أورفلي ووزير الصناعة كمال الدين طعمه.

وبموجب العقوبات الأميركية، فإن أملاك الأشخاص المشمولين بها ستجمد وسيمنع على أي فرد أو شركة التعامل تجارياً معهم.