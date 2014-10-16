رئيس حزب لبناني: مصر بقيادة السيسي «قوة ناهضة»

استقبل القائم بأعمال السفارة المصرية في لبنان خالد أنيس، رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا، حيث بحثا تطورات الوضع في لبنان والدور المصري في العالم العربي، خاصة بعد ثورة 30 يونيو.

وقال «شاتيلا»، في بيان صحفي، صدر عقب اللقاء الخميس، إن زيارة سفارة مصر هي زيارة لبيت العرب، مضيفا: «نوهّنا بنشاط القائم بالأعمال السيد خالد أنيس لنشاطه في لبنان ودوره في تعزيز العلاقات المصرية – اللبنانية».

وتابع أن مصر اليوم بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي قوة ناهضة اقتصادياً وسياسياً، ولن تؤثر في مسيرتها قوى معادية وتطرف إرهابي فشل في تعطيل انطلاقتها بعد ثورة 30 يونيو.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى قيام مصر بمشروعات اقتصادية عملاقة، فإن دورها العربي والعالمي يتقدم كل يوم، بما يتناسب مع طبيعتها وتوجهاتها القومية التحررية. ومع كل محاولات القوى المعادية التي تطلق الفوضى والتطرف في بعض البلدان العربية، فإن مصر بقيادتها وشعبها وجيشها تشكّل الضمانة الأولى لإنقاذ الأمن القومي العربي.

وختم بيانه قائلا إن اهتمام مصر بوحدة لبنان وتحصين وحدته الوطنية ودعم الجيش الوطني يلقى كل التقدير من كل الوطنيين اللبنانيين.