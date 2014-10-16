بالوتيللي يطالب ليفربول بتعزيز الهجوم حتى يسجل

لندن، (إفي): أكد النجم الإيطالي ماريو بالوتيللي اليوم أنه يحتاج لتعزيزات في خط هجوم فريقه الحالي ليفربول الإنجليزي من أجل تسجيل الأهداف.

ووصل بالوتيلي - 24 عاما - إلى ليفربول هذا الصيف لتعويض رحيل الهداف لويس سواريز إلى برشلونة، حيث اشتراه من ميلان الإيطالي نظير 20 مليون يورو، لكنه لم يقدم حتى الآن المطلوب منه، وسجل هدفا واحدا هذا الموسم امام لودوجوريتس البلغاري في دوري أبطال أوروبا.

وصرح سوبر ماريو اليوم لصحيفة "سبورت ماجازين" البريطانية "يجب أن أتواجد بشكل أكبر في العمق، لا أقوم بذلك بشكل كاف، أعمل على تحسين مستواي، لم أكن يوما رأس حربة ثابت، أحب التحرك في الملعب".

وأضاف لاعب مانشستر سيتي السابق "لو كان الأمر بيدي لاخترت اللعب بمهاجمين، هذا ما أحبه، لكن بريندان (رودجرز) طلب مني أن ألعب بمفردي كمهاجم وحيد".

وتابع "حين تصل الكرة الى الجهتين اليمنى أو اليسرى يتعين عليّ أن أتواجد في منتصف منطقة الجزاء، إذا مرت الكرة دون أن اتسلمها فلن تصل لأحد آخر".

ولم يبدأ ليفربول الموسم بشكل جيد في الدوري الممتاز، حيث يحتل المركز التاسع بـ10 نقاط بعد سبع جولات، وتفصله تسع نقاط عن المتصدر تشيلسي.

ونافس ليفربول الموسم الماضي على لقب الدوري الإنجليزي حتى خسره في الجولة الاخيرة لصالح مان سيتي، بفضل القوة الهجومية في وجود هداف البطولة سواريز بجانب دانييل ستوريدج، الذي غاب عن معظم مباريات الموسم الجاري بسبب الإصابة.

وشدد بالوتيلي على ضرورة تعزيز الهجوم، مبينا "نحتاج لتحسين عروضنا، لم نبدأ بشكل جيد للغاية، أعتقد أن اللاعبين الحاليين رائعين، لم أكن أعرف الكثير عن النادي، لكنني مندهش حقا".