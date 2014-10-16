أنشيلوتي: أتليتي-تشيلسي هو أخطر منافس لريال مدريد في أوروبا

مدريد، (إفي): أجرى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مقابلة طويلة مع قناة ناديه ريال مدريد الإسباني، تطرق خلالها للحديث عن نجوم الفريق، وطموحه هذا الموسم.

وتمنى أنشيلوتي أن يكرر ريال إنجاز التتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وامتدح الدور القيادي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وتألق الوافدين الجديدين الكولومبي جيمس رودريجز والألماني توني كروس، كما يرى أن الغريم الأزلي برشلونة أكثر تحفزا من الموسم الماضي.

بدأ كارلو بذكر المشاكل التي تعرض لها الريال مع انطلاق الموسم "اللاعبون عادوا من المونديال، لم يكن هناك وقت كاف للاستعداد، لكن الآن نحن في حالة أفضل ومتمسكون بتحقيق الانتصارات، الموسم الماضي ايضا لم نبدأ بشكل جيد، اللاعبون الجدد في حاجة للتأقلم، واستعادة اللياقة البدنية سيصنع الفارق".

وعن خسارة السوبر الإسباني امام أتلتيكو "لعبنا بشكل جيد، لكن اللاعبون لم يصلوا الى 100% من مستواهم، دفعنا ثمن لعب مباريات كثيرة في أغسطس، أما في سبتمبر حصلنا على راحة أكبر، وزاد انسجام اللاعبين".

وبالانتقال الى الكلاسيكو المرتقب يوم 25 من الشهر الجاري، قال: "برشلونة أكثر تحفزا وطموحا من الموسم الماضي، رغم أنه دائما فريق قوي، لديه لاعبون جدد، مدرب جديد، نيمار جديد".

وفيما يتعلق بإمكانية تجاوز رقم 97 هدفا في الموسم الماضي، أجاب "ليس من السهل تخطي هذا الرقم، لكن خط هجوم يتواجد به رونالدو وبيل وبنزيمة بجانب جيمس هو خط فريد من نوعه".

أما عن الدفاع "أعتقد أن بيبي وراموس وفاران هم أفضل ثلاثة مدافعين في العالم، لا توجد مشكلة في المداورة بينهم، الموسم طويل ونحتاج لهم جميعا، الأداء الدفاعي تحسن ايضا مع مساهمة كروس وجيمس".

وأغدق بالمدح على رونالدو "لا يفاجئني مستواه، فقط تدهشني رغبته المتجددة في مساعدة فريقه، ودرجة الاحترافية التي يتمتع بها، هذا أمر مهم للفريق، لا يسجل أهدافا فقط، بل يلعب دور القائد، طموحه يتجدد في كل يوم".

وعن إمكانية الدفع به كرأس حربة، أوضح "بإمكانه القيام بذلك، لكنه يشعر براحة أكبر في الخلف، والانطلاق على الأطراف والتوغل في العمق".

ولم يخف رغبته في الفوز بدوري الأبطال مجددا "التتويج بها في نسختين متتاليتين أمر مذهل، لم يفعل ذلك أي فريق من قبل، هذا الفريق بإمكانه المنافسة".

أما عن أبرز منافسيه أوروبيا هذا الموسم، قال "تشيلسي تحسن كثيرا مع كوستا وكورتوا..إنه أتلتي تشيلسي".

كما أشار الى تحمسه للتتويج بمونديال الأندية في المغرب نهاية العام، مبينا "هي بطولة من مباراتين، لكنها تمنح لقب بطل العالم، وهذا أمر هام".

وأشاد بالمستوى الذي يقدمه فالنسيا وإشبيلية في الليجا هذا الموسم، وتنافسهما على المراكز الأولى.