مقاتلات خليجية تصل الكويت للمشاركة في تمرين “صقر الجزيرة”



> أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، وصول الطائرات الحربية التابعة للقوات الجوية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى قاعدة أحمد الجابر الجوية وذلك للمشاركة في تمرين (صقر الجزيرة 2014) العاشر

وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم، أن هذه التمارين الخليجية تقام بشكل دوري بهدف رفع الجهازية القتالية للطيارين المقاتلين، وذلك لتوحيد مفاهيم قواعد الإشتباك وقياس المستوى العملياتي والاستعداد القتالي لوحدات القوات الجوية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. للطائرات الحربية المقاتلة الذي يعقد في الكويت خلال الفترة من 16 إلى 23 من شهر أكتوبر الجاري.

وأضافت أن تمرين (صقر الجزيرة 2014) لدول مجلس التعاون الخليجي يأتي في إطار التعاون والتجانس بين قواتها، وإيجاد روح العمل المشترك الموحد لتبادل الخبرات وتعزيز العمل الجماعي في مثل هذه التمارين العسكرية.

يأتي التمرين في الوقت الذي تشارك فيه طائرات من دول خلجيية في إطار تحالف عربي ودولي بقيادة الولايات المتحدة في ضرب تنظيم داعش والذي يسيطر على مناطق شاسعة في كل من سورية والعراق ويسعى لتوسيع نطاق نفوذه مما اثار حفيظة الدول المجاورة.