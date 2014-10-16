بالصور.. زحام بمركز الكبد بكفر الشيخ لصرف العلاج الجديد لفيروس سي «سوفالدي»

شهد مركز أبحاث وأمراض الكبد بكفر الشيخ، زحامًا كبيرًا لتوافد المرضى المترددين علي المركز، وذلك في اليوم الأول لقبول الملفات التي تمت الموافقة عليها لصرف العلاج الجديد لفيروس سي “سوفالدي”.

وتوافد مئات المرضى على المركز لتقديم ملفاتهم لاستكمال أوراقهم، تمهيدًا لإرسالها للقاهرة لفحصها وسط حالة من سوء التنظيم، بسبب الزحام الشديد ومشادات كلامية بين المرضي والعاملين بالمركز، الامر الذي أضطر الكثير منهم لافتراش الأرض بسبب عدم وجود استراحات كافية لأستيعاب الاعداد الكبيرة.

أكد الدكتور محمد جلال، مدير مركز الكبد بكفر الشيخ، إن عدد من تقدموا للمركز منذ بداية فتح طلبات التقديم على موقع وزارة الصحة حتى الآن 10 الاف مريض بكفر الشيخ بخلاف المنتظر تقدمهم تباعًا طبقًا للمواعيد والتورايخ الخاصة بهم، مشيرًا إلى أنه سيتم قبول الأوراق للراغبين على موقع اللجنة القومية حتى يوم 15 يوليو 2015.

وأضاف الدكتور يوسف خليفة، مدير العيادات الخارجية والمسئول عن تلقي الملفات الخاصة بالمرضى، أن عدد الذين استوفوا أوراقهم بشكل سليم وانطبقت عليهم الشروط 120 حالة فقط من بين الـ 10 آلاف الذين تقدموا، حيث سيتم ارسال هذه الملفات للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية تمهيدًا لصرف العلاج “سوفالدي” لهم يوم الخميس القادم، مضيفًا أنه جارٍ استيفاء أوراق 250 آخرين .

وأشار خليفة إلى أن من بين الـ 10 آلاف المتقدمين لطلب العقار الجديد “سوفالدي” من لا تنطبق عليهم شروط، حيث أن من بينهم مصابين بفيروس” بي” ومنهم من يعاني تليف بالكبد دون أصابتة بالفيروس ومنهم من لا يعاني من اي امراض أو فيروسات كبدية، حيث أنهم تقدموا للحصول علي العقار بشكل وقائي.

وأضاف أن سبب الزحام الشديد والشكوى من سوء التنظيم يرجع لتردد 3 فئات علي المركز يومياً وهم 500 مريض يحصلون علي حقن الأنترفيون يوميا بالمركز بالإضافة لمرضي جدد لم يقيموا بعد وعددهم يتراوح مابين 300 و500 مريض يومياً واخيراً مرضي لم يستوفوا أوراقهم بعد.

وناشدت إدارة مركز الكبد بكفر الشيخ المرضي، بالحضور في مواعيدهم المحددة فقط، لأن قوة المركز تصل ل30 طبيب فقط بكافة تخصصات واقسام المركز حتي لا يحدث زحام.

جدير بالذكر، أن محافظة كفر الشيخ تعتبر من أكثر المناطق في مصر والعالم العربي اصابة بالفيروس والأمراض الكبدية، طبقاً لاحصائيات وزارة الصحة، حيث يصل نسبة الاصابة بها لنحو مابين 15 و20 % من أجمالي المصابين.