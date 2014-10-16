بالصور.. مدير أمن أسوان يكرم 31 من ضباط وأفراد المديرية

قام اللواء محمد مصطفي، مدير أمن أسوان، بتكريم 31 من ضباط وأفراد البحث الجنائى والنظام بالمديرية وذلك تحفيزا لهم علي ما بذلوه من جهود واخلاص بالعمل.

وقال مصطفى إن ضباط وأفراد المديرية بذلوا مجهودا كبيرا فى الفترة الأخيرة وهو ما لمسه المواطن الأسوانى بنفسه وشعر به وخاصة بعد ازالة التعديات والباعة الجائلين من شوارع أسوان مما كان له اكبر الأثر فى عودة الوجه الحضارى للمدينة السياحية العريقة وأضاف اننا مستمرون ولن نترك اى مخالف او اى تعدى على املاك الدولة ، وقال ان التكريم اليوم حافز لهولاء الضباط والأفراد لمواصلة عملهم ورسالة الى زملائهم ان المجد والمؤدى لعمله على أكرم وجهه سيتم تكريمه وأضاف ان مهمه الشرطة ليست مجرد وظيفة او مهنه وانما رسالة ونحن مستعدون لتقديم ارواحنا فداءا للوطن ولامنه .