فريق العالم – فيرمايلن رجل لؤي وائل

المدافع الواعد لؤي وائل يرى في توماس فيرمايلن كنموذج للنجاح كمدافع، ولهذا اختاره في فريق العالم لسنة 2014.

توماس فيرمايلن كان قائدا لأرسنال، ساهم في فوز الفريق بكأس إنجلترا، ثم رحل في الصيف المنصرم إلى برشلونة.

هو لاعب يجيد المشاركة في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر، لكن بلاء الإصابات حرمه من تمثيل برشلونة هذا الموسم حتى الآن.

رغم هذا يؤمن لؤي وائل المنضم للأهلي قادما من ليرس البلجيكي، بأن اللاعب القادم من بلجيكا هو أفضل مدافع في العالم لسنة 2014 بالتساوي مع بيبي نجم ريال مدريد.

وجاءت اختيارات لاعب الأهلي من خلال الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني التي تجمع أصوات أبرز لاعبي ومدربي الفرق المصرية.. وينشرها FilGoal.com تباعا.