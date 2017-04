تشويق ودراما ورومنسية جديد الصالات العربية

ما هي مواضيع الأفلام الأربعة التي بدأ عرضها هذا الأسبوع في الصالات العربية؟ التفاصيل في هذه اللمحة السريعة عنها.

Gone Girl

فيلم من نوع الدراما والتشويق لديه حظوظ كبيرة للترشّح لجوائز الـ Golden Globe أو الـ Oscar من بطولة Ben Affleck و Rosamund Pike ومن إخراج David Fincher. Amy و Nick قررا العودة الى مدينة Missouri بعد الأزمة الاقتصادية الخانقة. وفي يوم احتفالهما بعيد زواجهما الخامس، تختفي Amy بشكل غامض وتتوجّه أصابع الاتهام نحو Nick. من جهته، سيحاول هذا الأخير البحث عن حقيقة ما جرى مع زوجته ليكتشف أموراً ستفاجئ الجميع. Gone Girl فيلم جيّد يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وسلطنة عمان والعراق ولبنان.

The Judge

فيلم درامي من بطولة Robert Downey Jr. و Robert Duvall ومن إخراج David Dobkin. Hank Palmer هو محامي ناجح سيعود الى قريته لوداع والدته، إنّما لهذه العودة نكهة مرّة بالنسبة له نظراً لعلاقته المتوترة مع والده القاضي. ولكن ما هو موقف Hank عندما يعلم أن والده متّهم بقتل شخص دهساً بسيارته؟ هل سيتضامن معه ويدافع عنه في المحكمة وبذلك يفتّح جروحات الماضي أو سيغادر البلدة ويتخلّى عنه؟ The Judge فيلم درامي أنصحكم بمشاهدته يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر والعراق ولبنان.

The Best of Me

فيلم يجمع بين الدراما والرومنسية مقتبس عن رواية للكاتب Nicolas Sparks ويشارك في بطولته Michelle Monaghan و James Marsden تحت إدارة المخرج Michael Hoffman. في سن المراهقة كان الإعجاب متبادلاً بين Dawson و Amanda لكن قصة الحب التي ربطتهما لم يكتب لها النجاح. بعد مرور عشرين سنة، يعود هذا الثنائي للمشارك في وداع صديق مشترك ترك لهما وصية، فهل يدقّ الحب باب Dawson و Amanda من جديد بالرغم من التغييرات الجزرية في حياتهما؟ The Best of Me فيلم جيّد يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين وقطر ومصر والعراق ولبنان.

Left Behind

كل مرة يتم فيها اطلاق فيلم جديد لـ Nicolas Cage، نتأسف ان هذا الأخير الذي فاز عام 1996 بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم Leaving Las Vegas ما زال يبحث عن سيناريو جيّد يعيده الى الواجهة منذ عام 2003 وهي السنة الذي ترشح فيها لجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم Adaptation. أما فيلمه الجديد Left Behind فسأتركم انتم تحكمون عليه إذا قررتم مشاهدته في الصالات.Left Behind يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين وقطر والعراق ولبنان.