كلوي كردشيان تعاني من الاكتئاب وتلجأ إلى المهدّئات

يبدو أنّ الحظ ، في هذه الفترة، لا يحالف عائلة Kardashian، فليس Kim وحدها هي من تعاني من تعاسة واضطراب عاطفي، بل Khloe أيضاً تعيش أياماً صعبة، خصوصاً بعد انفصالها عن حبيبها، مغنّي الراب French Montana.

فقد كشفت مصادر مقرّبة من Khloe أنّها تعاني من اكتئاب شديد، ولجأت إلى حبوب مهدّئة، لتساعدها على تخطّي مشاكلها وحالتها النفسيّة الصعبة.

وذكرت صحيفة Star الأميريكيّة أنّ علاقة Kardashian و Montana كانت قائمة على السهر وتمضية معظم الأوقات مع الأصدقاء. وبعد انفصالهما، لم يبق لـ Khloe سوى الأمور السيّئة والشعور بالوحدة، خصوصاً وأنّ French يبحث حاليّاً عن حياته الخاصّة، ويخرج مع فتيات مختلفات، وكأنّ شيئاً لم يكن.

ولعل ما يصعّب على Khloe تخطّي أزمتها، هو انشغالها أيضاً بقضية طلاقها من زوجها السابق لاعب كرة السلة Lamar Odom، إلى جانب إمضائها وقتاً طويلاً مع شقيقها Rob الذي يعيش هو الآخر حالة نفسيّة صعبة أيضاً.

يشار إلى أنّ Odom يستغلّ انفصال Kardashian عن French Montana لصالحه، ويحاول التقرّب منها لاستعادة زواجهما، ربّما.