عمرو سعد يدافع عن السبكي في عرض فيلم "حديد"

احتفل الفنان عمرو سعد والمنتج محمد السبكي بأحدث أفلامهم السينمائية فيلم "حديد". وأقيم عرض خاص للفيلم في سينما "نايل سيتي" حضره الأبطال درة وعمرو سعد وأحمد عبد الله محمود ورامي غيط ومخرج الفيلم ومنتجه محمد السبكي. كما حضر لتهنئة الأبطال حسن الرداد وأحمد زاهر وزوجته.

العرض كان من أكثر عروض السبكي تنظيماً حيث تم التعامل باحترام مع الصحافة والإعلام. وحرص عمرو سعد وباقي الأبطال على التعامل بشكل راقي مع كل الحاضرين.

وبعد انتهاء عرض الفيلم، قال عمرو سعد لكل الموجودين:" السبكي بذل مجهوداً كبيراً. وكان من حقه أن يكتب اسمه كمخرج للفيلم". كما وجّه الشكر للفنان أحمد عبد العزيز وقال:" نحن نفتخر بانضمام هذا النجم للعمل".

من جهته كتب السبكي في نهاية الفيلم إنه يحترم قرار الرقابة بعدم وضع اسمه كمخرج. ووجّه الشكر للمخرج أحمد البدري.

من جهته أكد عمرو سعد أنه لا يوجد أزمة مع نقابة السينمائيين بعد تدخل هاني مهنى. وأشار إلى أنه سعيد بهذا العمل الذي بذل فيه السبكي مجهوداً كبيراً ولم ينل حقه في كتابة اسمه كمخرج للعمل.

أما الفنانة درة فأكدت أن دورها مختلف في هذا العمل وأن الفيلم حالة خاصة تعكس مدى قسوة الظلم وما يمكن أن يتسبب فيه من تدمير حياة انسان بريء.

أما الفنان أحمد عبد الله محمود فأشار إلى أن السبكي يقف وراءه ويدعمه فنياً بصورة كبيرة ويمنحه مساحات كبيرة في أفلامه. وقال إن محمد السبكي هو العراب في حياته. وحضر أحمد بصحبة والدته وشقيقه عمر.

من جهة أخرى، حرص عمرو سعد ومحمد السبكي على التقاط الصور الفوتوغرافية مع عدد كبير من المعجبين. ولم يغادرا السينما قبل تلبية كل دعوات الجمهور والصحفيين.

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