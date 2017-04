كايلي جينير الأكثر جاذبية وكيم خارج المنافسة

رغم استحواذ نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian على اهتمام وسائل الإعلام، إلا أن شقيقها الصغرى Kylie Jenner استطاعت أن تنال قسطا من هذا الاهتمام وتجذب الأضواء إليها رغم صغر سنّها.

ووفقا لموقع Polyvore للموضة، تخطتKylie البالغة من العمر 17 عاما، كل من شقيقاتها Kim ، وkourtney، وChloe وحتى Kendall، وباتت المفضلة عند جيل المراهقين، وشعبيتها مستمرة في الارتفاع.

ويظهر رسم بياني، نشره الموقع، ارتفاع عملية البحث عنKim في وقت قريب من زفافها، وكذلك زادت شعبية العارضة Kendall خلال أسبوع الموضة في نيويورك، ولكن الاهتمام بـ Kylie شهد ارتفاعاً مطرداً على مدى العامين الماضيين.

إذاً، استطاعت Kylie التفوق على جميلات عائلتها، بأسلوبها الجريء في انتقاء الأزياء، وأصدقائها الأنيقين -بما في ذلك Jaden Smith و Hailey Baldwin- ولون شعرها الجريئ.

وبذلك باتت صغيرة آل Kardashian، الأكثر جاذبية للمعجبين الشباب الذين يرون أنّ Kim البالغة من العمر 34 عاما، كبيرة جدا لتكون نموذجا يُحتذى بها.

ووفقا لمجلة بيزنس ويك، فإنّ Kylie تكسب مبلغاً وقدره 5000 دولار لكل حلقة من Keeping Up With the Kardashians. ومع احترافها عرض الأزياء وظهورها في المجلات العالمية، والتزامها بعقود عمل مع PacSun وopi، ودخولها عالم المال والأعمال أصبحت Kylie إحدى أصغر المشاهير الأثرياء.

ستايل Kylie الفريد يميزها عن بقية أفراد الأسرة ويجعلها جذابة للجماهير، بحسبب ما تردد والدتها Kris Jenner، "بناتي الأكبر يطلبن نصيحة Kylie في الموضة، تأثيرها واضح في خط أزياء العائلة، وهي لم تكن راضية يوماً على السير جنبا إلى جنب مع ما تختاره شقيقتها Kendall".

يذكر أن الشقيقتين، Kylie و Kendall، ظهرتا ضمن قائمة مجلة تايم للخمس وعشرين مراهقا الأكثر تأثيرا لعام 2014 ، والتي صدرت يوم الاثنين.

كيم كردشيان تعيسة وتشعر بإنهيار عاطفي