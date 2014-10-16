هكذا أبطل سعد المجرد مفاجأة "ستار أكاديمي"

أعلن الفنان المغربي سعد المجرد حلوله ضيفاً على "برايم" برنامج "ستار أكاديمي" في نسخته العاشرة يوم الخميس 6 نوفمبر(تشرين الثاني) على قناة "سي بي سي" المصرية حيث أعلن ذلك هو بنفسه من خلال فيديو عرضه من خلال قناته الرسمية عبر اليوتوب . واللافت هو أن فيديو إعلان سعد عن الموعد حقق نسبة مشاهدة عالية في ظرف ساعات إلى أن وصل إلى ما يزيد عن 60 ألف مشاهدة.

تجدر الإشارة أن أغاني سعد المجرد تعرف نجاحاً ساحقاً خصوصاً بعد ترشيحه لجائزة "ام تي في" كأفضل فنان في الشرق الأوسط . كما أعلن سعد عن دعمه لمواطنته ابتسام في تغريدات على صفحته الرسمية في "تويتر" . ابتسام بدورها تردد أغاني سعد كل مرة مما جعل الطلاب الآخرين يرددونها معها ويحفظونها. فهل أبطل سعد المفاجأة بإعلانه موعد حلوله على البرنامج؟ أم أنها خطة ترويجية لتسجيل نسبة مشاهدة عالية؟ خصوصاً أن الفنانين المغاربة الذين حلوا ضيوفاً على البرنامج معدوودن على الأصابع.