أخبار عاجلة

فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هكذا أبطل سعد المجرد مفاجأة "ستار أكاديمي"

Google+ Print
هكذا أبطل سعد المجرد مفاجأة "ستار أكاديمي" هكذا أبطل سعد المجرد مفاجأة "ستار أكاديمي"

الجمعة 17-10-2014 16:50

أعلن الفنان المغربي سعد المجرد حلوله ضيفاً على "برايم" برنامج "ستار أكاديمي" في نسخته العاشرة يوم الخميس 6 نوفمبر(تشرين الثاني) على قناة "سي بي سي" المصرية حيث أعلن ذلك هو بنفسه من خلال عرضه من خلال قناته الرسمية عبر اليوتوب . واللافت هو أن فيديو إعلان سعد عن الموعد حقق نسبة مشاهدة عالية في ظرف ساعات إلى أن وصل إلى ما يزيد عن 60 ألف مشاهدة.
تجدر الإشارة أن أغاني سعد المجرد تعرف نجاحاً ساحقاً خصوصاً بعد ترشيحه لجائزة "ام تي في" كأفضل فنان في الشرق الأوسط . كما أعلن سعد عن دعمه لمواطنته ابتسام في تغريدات على صفحته الرسمية في "تويتر" . ابتسام بدورها تردد أغاني سعد كل مرة مما جعل الطلاب الآخرين يرددونها معها ويحفظونها. فهل أبطل سعد المفاجأة بإعلانه موعد حلوله على البرنامج؟ أم أنها خطة ترويجية لتسجيل نسبة مشاهدة عالية؟ خصوصاً أن الفنانين المغاربة الذين حلوا ضيوفاً على البرنامج معدوودن على الأصابع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له

فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له

فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار»

فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار»

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد

فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد