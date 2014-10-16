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أليسار كركلا تنضمّ إلى "يلا نرقص" وتحاضر في "هارفرد"

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أليسار كركلا تنضمّ إلى "يلا نرقص" وتحاضر في "هارفرد" أليسار كركلا تنضمّ إلى "يلا نرقص" وتحاضر في "هارفرد"

الجمعة 17-10-2014 17:44

انضمت مصممة الرقص أليسار كركلا إلى لجنة تحكيم برنامج "يلا نرقص" الذي ينطلق الأحد المقبل في العروض المباشرة عبر محطات الـMTV ،Fox Movies والنهار المصرية، وبذلك يكتمل معها النصاب الرسمي والنهائي والثابت لـ اللجنة التي تضمّ ملك الـBallroom بيار دولاين، خبير الـHip Hop شارل ماكريس وإحدى أهم راقصات الباليه في أوبرا القاهرة النجمة المصرية نيللي كريم. ولا شك أن وجود أليسار الجريئة الملامح والطباع، وصاحبة الشخصية الاستثنائية، في لجنة التحكيم إلى جانب الأسماء الأخرى سيُغيّر المعادلة بالنسبة للراقصين الـ16 الذين تأهّلوا إلى العروض المباشرَة.
وكانت أليسار قد واكبت برنامج "ستار أكاديمي" في مواسمه التسع السابقة. وقدمت أجمل العروض المبتكرة، لتنسحب في الموسم العاشر ويحلّ مكانها أستاذ الرقص هادي عواضة.
من ناحية أخرى، وبدعوة رسمية من جامعة هارفرد في الولايات المتحدة الأميركية، ستُحاضر اليسار وللمرّة الأولى عن الرقص المسرحي، وعن تأثيره في حياة الشعوب في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

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سيدتي