مقتل 36 في انفجارات ببغداد

قالت الشرطة العراقية ومصادر طبية إن 36 شخصا، على الأقل، قتلوا وأصيب 98 آخرون خلال هجمات بأربع سيارات ملغومة وهجوم بقذائف «المورتر» وقعت، خلال ساعتين، على مناطق شيعية في العاصمة العراقية، بغداد، الخميس.

وفجر مهاجم انتحاري سيارة ملغومة في نقطة تفتيش تابعة للجيش بالقرب من مطعم في منطقة الطالبية بشمال بغداد، الساعة 2.30 ظهرًا، مما أدى إلى مقتل 9 أشخاص، وبعد 45 دقيقة، انفجرت سيارتان ملغومتان في غرب بغداد، ما أدى إلى مقتل 16 شخصًا وإصابة 35.

وبعد دقائق، انفجرت 5 قذائف «مورتر»، في حي الشعلة الشيعي، ما أدى إلى مقتل 5 وإصابة 21 آخرين. ثم انفجرت سيارة ملغومة أخرى في حي الحرية القريب فقتلت 6 أشخاص وأصابت 14 آخرين.

وانفجرت سيارة ملغومة في وسط بلدة طوز خورماتو في محافظة صلاح الدين إلى الشمال من بغداد، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح، حسبما ذكرت مصادر طبية.