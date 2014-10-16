أخبار عاجلة

فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

مقتل 36 في انفجارات ببغداد

Google+ Print
مقتل 36 في انفجارات ببغداد مقتل 36 في انفجارات ببغداد

قالت الشرطة العراقية ومصادر طبية إن 36 شخصا، على الأقل، قتلوا وأصيب 98 آخرون خلال هجمات بأربع سيارات ملغومة وهجوم بقذائف «المورتر» وقعت، خلال ساعتين، على مناطق شيعية في العاصمة العراقية، بغداد، الخميس.

وفجر مهاجم انتحاري سيارة ملغومة في نقطة تفتيش تابعة للجيش بالقرب من مطعم في منطقة الطالبية بشمال بغداد، الساعة 2.30 ظهرًا، مما أدى إلى مقتل 9 أشخاص، وبعد 45 دقيقة، انفجرت سيارتان ملغومتان في غرب بغداد، ما أدى إلى مقتل 16 شخصًا وإصابة 35.

وبعد دقائق، انفجرت 5 قذائف «مورتر»، في حي الشعلة الشيعي، ما أدى إلى مقتل 5 وإصابة 21 آخرين. ثم انفجرت سيارة ملغومة أخرى في حي الحرية القريب فقتلت 6 أشخاص وأصابت 14 آخرين.

وانفجرت سيارة ملغومة في وسط بلدة طوز خورماتو في محافظة صلاح الدين إلى الشمال من بغداد، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح، حسبما ذكرت مصادر طبية.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية