«أونروا»: الوكالة بدأت بالفعل توزيع تعويضات على المتضررين في غزة

أكد الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في قطاع غزة، عدنان أبو حسنة، أن الوكالة بدأت فعليًا بتسليم تعويضات مالية على المتضررين بشكل طفيف من العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.

وقال أبو حسنة، في تصريح خاص لوكالة «صفا»، الخميس، إن الوكالة بدأت بالفعل بتوزيع التعويضات على أصحاب المنازل المتضررة من اللاجئين بشكل طفيف كأصحاب النوافذ والأبواب المكسرة وما شابهها وقابلها من تكاليف.

وأضاف أن عملية توزيع هذه التعويضات ستشهد إسراعًا كبيرًا الأسبوع والأيام القادمة من أجل مساعدة الناس قبل دخول فصل الشتاء إضافة لاستكمال تسليم بدل الإيجار لـ 4 شهور على أصحاب المنازل المدمرة بشكل كلي.

وأشار إلى أن الطواقم الهندسية لـ«أونروا» أنهت تقييم وحصر أضرار 30 ألف منزل للاجئين الفلسطينيين المتضررين من أصل 80 ألف منزل متضرر تقوم على حصر أضرارها الوكالة، منوهًا بأنه لا يوجد حتى الآن عدد نهائي للمنازل المتضررة أو تصنيفاتها، لكنه لفت إلى أن تقديرات أولية تقول إن هناك نحو 20 ألف منزل غير صالح للسكن و10 آلاف منزل أصيب بأضرار جسيمة.

وحول إعادة بدء عملية بناء المنازل بعد تعهد الدول المانحة بـ5 مليارات دولار في مؤتمر القاهرة، ذكر أبو حسنة أن شيئًا لم يصل من هذه الأموال وأنه من المبكر الحديث عن وصول الأموال.