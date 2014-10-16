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«عبدربه»: القيادة الفلسطينية مصممة على التوجه إلى مجلس الأمن دون إبطاء

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«عبدربه»: القيادة الفلسطينية مصممة على التوجه إلى مجلس الأمن دون إبطاء «عبدربه»: القيادة الفلسطينية مصممة على التوجه إلى مجلس الأمن دون إبطاء

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، الخميس، إن القيادة الفلسطينية مصممة على التوجه إلى مجلس الأمن ودون إبطاء.

وأوضح عبد ربه، في لقاء مع الصحفيين بمقر منظمة التحرير الفلسطينية، في مدينة البيرة، وجود دعوة أمريكية للحوار، مشددا على ضرورة ألا تتعارض مع فكرة التوجه الفلسطيني لمجلس الأمن، الذي قد يكون خلال نهاية أكتوبر أو خلال أسابيع قليلة.

وتابع قائلا: «نحن غير مقدمين على مغامرة والمغامرة الحقيقية أن نبقى بالحالة الراهنة وحتى الآن ضمنا 7 أصوات في مجلس الأمن الدولي وهناك تغيير في عضوية الدول غير دائمة العضوية وهذا لصالحنا وغالبا سنحصل على تأييد 5 دول أخرى بعد حصول هذا التغيير».

وردا على سؤال حول موقف باقي الدول الأعضاء دائمة العضوية في مجلس الأمن، أجاب عبد ربه أن «روسيا الاتحادية والصين تدعمان التوجه لهذا المجلس وموقفهما واضح»، كما أردف أنه « فيما يخص بريطانيا وفرنسا فموقفهما سيكون إما الامتناع عن التصويت أو التأييد والأمر خاضع لحجم الضغوط الممارسة عليهما وهناك تطورات إيجابية في بريطانيا وتبشر بالخير تتمثل بوجود ضغط أكبر من قبل الرأي العام لصالح القضية الفلسطينية وهذا بفضل وجود قيادية يسارية لحزب العمال».

وذكر أن نتائج العدوان على غزة قد أثر في مواقف بعض الدول ولصالح القضية الفلسطينية، مضيفا «نحن نعرف حدود التوجه لمجلس الأمن، ونحن مصممون على هذه الخطوة، لأننا إذا لم نقدم على هذه الخطوة الجريئة سنفقد المصداقية وطنيا ودوليا».

وأشار عبد ربه إلى وجود مساع أمريكية لحث القيادة الفلسطينية على عدم التوجه لمجلس الأمن، ومساع أخرى لحثها على تأجيل هذا التوجه، مؤكدا أن الأمر منته بالنسبة للقيادة وأن التوجه لهذا المجلس سيكون قريبًا.

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