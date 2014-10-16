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على طريقة «عنتيل المحلة»: القبض على مدرب بتهمة «اغتصاب العشرات» في إسرائيل

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على طريقة «عنتيل المحلة»: القبض على مدرب بتهمة «اغتصاب العشرات» في إسرائيل على طريقة «عنتيل المحلة»: القبض على مدرب بتهمة «اغتصاب العشرات» في إسرائيل

على غرار القضية، التي تفجرت في مؤخرًا، والتي كان بطلها مدرب رياضي أقام علاقات غير شرعية مع عدد من المتدربات لديه في نادي صحي بالمحلة، وهي القضية التي عرفت إعلاميًا باسم «عنتيل المحلة»، ركزت وسائل الإعلام الإسرائيلية، الخميس، على عدة جرائم اغتصاب بطلها مدرب إسرائيلي.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن الشرطة في مدينة بئر سبع ألقت القبض على مدرب لياقة بدنية وفنون قتالية بتهمة ارتكاب عدة جرائم اغتصاب.

وحسب الصحيفة، توجهت فتاة، 16 عاما، إلى قسم شرطة بئر سبع، منذ أسبوع تقريبا، واتهمت المدرب باغتصابها، خلال تلقيها التدريبات لديه.

وبعد ذلك بوقت قصير حضرت إلى قسم الشرطة نفسه سيدة إسرائيلية، 35 عاما، واتهمت المدرب نفسه باغتصابها منذ عامين، وقالت إنها لم تجرؤ على تقديم بلاغ ضده في حينها خوفا من الفضيحة، ومن انتقامه منها أيضا، لكنها استجمعت شجاعتها بعد بلاغ الفتاة ضده.

وبعد جمع التحريات تم التوصل إلى أن المدرب المتهم ارتكب عدة جرائم اغتصاب مع المتدربات لديه، فتم إلقاء القبض عليه.

وذكرت صحيفة «يسرائيل هايوم» أنه تم القبض على المدرب الإسرائيلي، منذ 4 أيام، ومنعت السلطات نشر خبر القبض عليه بعد أن تقدم محاميه بطلب إلى المحكمة لمنع النشر في القضية، لكن المحكمة رفضت طلبه، وسمحت بنشر تطورات القضية.

ولفتت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى أن التحقيقات تشير إلى أن الشرطة الإسرائيلية تتوقع المزيد من البلاغات ضد هذا المدرب، وأوضحت أن جريمة الاغتصاب الأولى تمت في منزل المدرب، بينما تمت الواقعة الثانية في مقر التدريبات الذي يديره، بعد أن أبلغ ضحيتيه بأنه يرغب في منحهما درسا خاصا على انفراد، بعيدا عن الأخريات.

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