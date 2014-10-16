خليفة عبد الشافي؟ سمير يتفوق على موسى

يرى الجهاز الفني للزمالك أن أحمد سمير هو خليفة محمد عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر بالفريق الأبيض.

عبد الشافي رحل عن القلعة البيضاء لمدة عام، يرتدي خلاله قميص أهلي جدة السعودي.

الفريق الأبيض لم يتعاقد خلال فترة الانتقالات الشتوية مع ظهير أيسر صريح.

الناحية اليمنى تضم العديد من الأسماء القوية التي تستطيع اللعب هناك، ما بين عمر جابر وحازم إمام والصفقة الجديدة رضا العزب.. عكس الناحية اليسرى.

لكن كان أمام الزمالك خيار من اثنين.. إما صالح موسى المنتقل من الإسماعيلي، والذي يجيد اللعب كظهير أيمن أو أيسر.

والخيار الثاني هو أحمد سمير الذي لعب هذا الدور من قبل مع الداخلية، فريقه القادم منه للزمالك.

سمير يتمتع بقوة هجومية تفوق صالح موسى، ويعتمد على قدمه اليسرى بتقنيات أفضل من لاعب الإسماعيلي السابق، وذلك بحسب ما يؤمن به الجهاز الفني الحالي للزمالك.

هذه الرؤية تم ترجمتها في المباريات الودية التي خاضها الزمالك منذ رحل عبد الشافي، تحت قيادة محمد صلاح فنيا وإسماعيل يوسف إداريا.

وستنتقل هذه الصورة لجيمي باتشيكو المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء، والذي يبدأ مهمته رسميا مطلع الاسبوع المقبل.