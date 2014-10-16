بالفيديو.. علاء صادق: «نيمار» رفع إشارة «رابعة» عقب فوز فريقه على اليابان

قال الناقد الرياضي علاء صادق، الهارب إلى قطر منذ أحداث 30 يونيو 2013، إن اللاعب البرازيلي «نيمار»، رفع إشارة «رابعة» الخاصة بأنصار جماعة الإخوان المسلمين، عقب إحرازه لأهداف في مباراة منتخبه مع نظيره الياباني.

وكان المنتخب البرازيلي اكتسح نظيره الياباني، الثلاثاء، بأربعة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي جمعت بينهما في سنغافورة.

وتقمص نيمار دا سيلفا مهاجم برشلونة الإسباني دور البطولة في صفوف منتخب السامبا بتسجيله أربعة أهداف «سوبر هاتريك».

وافتتح «نيمار» التسجيل في الدقيقة 18 مستغلاً تمريرة متقنة من النجم الصاعد دييجو تارديلي.