شعرك منتعش وصحي مع جديد الشامبو الجاف!

بيروت- سيدتي نت

إن لم يكن الطقس هو ما يزعج شعرك، فهو حتماً الهواء الملوث بدخان السجائر. بالإضافة إلى ذلك، هناك العوامل اليوميّة مثل التجفيف، ورائحة الطعام، والعلاجات الكيميائية وغيرها من مشاكل الشعر الإعتياديّة التي تواجهها النساء. جاء غارنييه فروكتيس بدون ماء كحل مثالي، سريع، فعّال ومريح لجميع مشاكل الشعر لأنّه يترك الشعر نضراً وكثيفاً بين إستحمامٍ وآخر. بالإضافة الى ذلك، فإن هذا الشامبو بدون ماء، فعال وآمن للاستخدام على كافة أنواع الشعر!

تفتخر غارنييه بمفعول الـثلاثة بواحد الذي يعمل على تطهير الشعر وامتصاص الدهون منه، فيزيد كثافته ويضفي عليه رائحة منعشة. شامبو غارنييه فروكتيس بدون ماء هو الطريق السريع لتمديد مفعول تجفيف الشعر. هذا المنتج الفعّال الخالي من السيليكون أو الملونات، يترك الشعر نظيفاً على الفور، ويجعله كثيفاً ناعماً. هذا الشامبو الغني بخلاصة زيت بذور الليمون ، ينظف الشعر دون الحاجة إلى المياه مضيفا بذلك رائحة منشّطة، ويجدد تسريحة شعرك أيضا. إنه منتج يمكن استخدامه في أي مكان وفي أي وقت. شامبو غارنييه بدون ماء مثالي لأيام الصيف الحارة، ويسمح للمستهلكين بتقليص عدد المرات التي يغسلون بها شعرهم في الأسبوع وهذا مفيد للغاية نظراً إلى طبيعة مياه الخليج القاسية.

ثبتي عبوة الرذاذ على مسافة 15سم ورشي قليلاً من الشامبو على الجذور. بعد دقيقتين فقط مشّطي شعرك وها أنتِ جاهزة! إنها الطريقة الملائمة ليبقى شعرك نضراً طوال اليوم، فشامبو غارنييه فروكتيس بدون ماء قادر أيضاً على إزالة رائحة الدخان ورائحة الطعام من الشعر.

حددي احتياجات شعرك وغارنيية فروكتيس كفيل بتلبيها، لتكوني سعيدة واثقة بجمال شعرك!

شامبو غارنييه فروكتيس بدون ماء متوافر في كل المتاجر الأساسية الكبرى وفي السوق الخليجيّة