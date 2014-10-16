بشرتك نقييّة مع مجموعة The Visibly Clear® Spot Stress Control من نيتروجينا

نعيش في عالم سريع الخُطَى؛ إذ أصبح التوتر أمراً طبيعياً في حياتنا اليومية. أما الجانب السيئ في الموضوع فهو تجلي آثار حالة الذعر المستمرة هذه على بشرتنا.

وفي حقيقة الأمر، تعتقد غالبية السيدات أن التوتر أحد الأسباب المهمة لوجود البقع التي تحتل المرتبة الثالثة. فعندما نتعرض لتوتر تظهر البقع التي تُسبب بدورها مزيداً من التوتر. إنها حلقة مفرغة!

أما الآن فيوجد حل لتلك المشكلة! إنها مجموعة Visibly Clear® Spot Stress Control الجديدة التي تمنحنا ما نحتاجه بفضل تركيبتها الفريدة من نوعها المثبتة طبياً التي تساعد في علاج البقع والوقاية منها قبل ظهورها، لذا ينخفض لدينا التوتر ويُمكننا التعامل معه.

وفيما يتعلق بأنواع البشرة الأكثر عُرضة للبقع وحبوب الشباب فإن خلايا البشرة تتساقط وتترسب على سطحها وتسد المسام وبُصيلات الشعر. وبينما تتراكم الخلايا الميتة والبصيلات تفرط البشرة في إفراز الزيوت التي تؤدي بدورها إلى الرؤوس السوداء وظهور المشكلات والبقع.

تعمل الميكروبيدات "الجسيمات البوليمرية المنتظمة" الموجودة في المقشر اليومي Visibly Clear® Spot Stress Control Daily Scrub على تقشير البشرة بلطف، في حين أن تقنية Microclear® تصل إلى الزيوت والأتربة لتنقية المسام؛ مما يسمح لهذه التركيبة بأن تخترق البشرة بعمق وتساعد في إزالة البقع. وقد ثبت طبياً أن الاستخدام المتكرر للمقشر اليومي Visibly Clear® Spot Stress Control Daily Scrub يقلل بنسبة 88% من ظهور البقع مستقبلاً.

إضافة إلى ذلك، يؤدي الاستخدام المنتظم للمجموعة Visibly Clear® Spot Stress Control إلى فوائد عديدة أخرى: يُحسِّن بشرة الجلد وملمسها ويُحولها من بشرة شاحبة إلى بشرة مشرقة، ويُضفي على البشرة نعومة ونقاء، ويُقلل من ظهور البثور الكبيرة؛ مما يمنح بشرتنا تألقاً ولمعاناً صحياً.

لذا، حافظي على هدوئك وابتسامتك! فمجموعةVisibly Clear® Spot Stress Control الجديدة هي الطريقة الوحيدة المؤكدة للتغلب على التوتر الذي نعانيه في حياتنا.

معلومات عن المنتج والسعر:

المقشر اليومي Neutrogena® Visibly Clear® Spot Stress Control Daily Scrub، 44.86 درهماً إماراتياً

تتوفر مجموعة منتجات Neutrogena® في الصيدليات والسوبر ماركت في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.