الغذاء الأنسب لبشرة أجمل...

إن الاهتمام بالبشرة وصحّتها لا تعتمد على إستعمال الكريمات فقط، بل يجب أن يترافق هذا مع نظام غذائي يؤمّن الترطيب والفيتامينات اللازمة للبشرة.

التقى موقع "سيدتي نت" إختصاصيّة التغذية في دبي، السيدة ندى سلهب وكان معها هذا الحوار.

ما هو مفهومك للإعتناء بالبشرة؟

الإعتناء بالبشرة بشكل عام لا يقتصر على ترطيبها فقط من الخارج باستخدام الكريمات المرطبة بل عليك التأكد بأنك تشربين بما فيه الكفاية من السوائل خلال النهار لترطيبها من الداخل.

ما هو معدل السوائل الذي ينصح به للمرأة؟

معدل كمية السوائل الموصى بها للمرأة هي ٨ أكواب يومياً، أما للمرأة الحامل فهو ١٠

أكواب يومياً، بالاضافة الى استهلاك الفاكهة والخضار والشوربات.

ماذا بالنسبة للمأكولات الغذائية، ما الذي ينصح به وما تأثيره على البشرة؟

ليس هناك علاقة مباشرة حتى اليوم بين استهلاك نوع طعام معيّن للحصول على بشرة رطبة وبالتلي نضرة ومشرقة.

ولكن تشيرالدراسات إلى وجود علاقة بين العناصر الغذائية والبشرة الصحية والمشرقة وفيها:

ـ الفيتامين أ/ A: يخفف من حب الشباب السيلوليت.

ـ الفيتامين إي/ E: يحمي البشرة من الضرر التأكسدي ومن الأشعة الفوق البنفسجية.

ـ الفيتامين س/C: يساعد على الحفاظ على بشرة أصغر سناً.

ـ الأوميغا ٣/Omega 3: يقلل من الالتهابات لتأخير التجاعيد.

لهذا ننصحك سيدتي ان تضيفي التالي على نظامك الغذائي لما يحتويه على هذه الفيتامينات:

البندورة، العنب البري، البطاطا الحلوة، الافوكادو، بذور الكتان، الجوز، السلمون وزيت الزيتون.

ما هو الريجيم والنصائح التي تنصحين فيه للمرأة، للمحافظة غلى صحّتها وبالتالي نضارة بشرتها؟

أولاً: أنصحها أن تبتعد عن "الريجيم" العشوائي لأنه بمجرد توقيفها ستكتسب الوزن الذي خسرته، وهذا يؤدي الى زيادة التجاعيد وعلامات التمدد في الجسم.

إنّ معدل الوحدات الحرارية للمرأة يصعب تحديدها بشكل عام لأنها تتأثر بالعمر والوزن. فالمرأة التي تعاني من وزن زائد أو سمنة، تتراوح معدل الوحدات الحرارية بين ١٦٠٠ و٢٠٠٠ وحدة حرارية، أما المرأة الحامل فتتراوح الوحدات الحرارية بين ٢٢٠٠ و ٢٩٠٠ وحدة حرارية يومياً.

ثانياً: يجب عدم الإكثار من المشروبات التي تحتوي على الكافيين، لأنه سيفقد جسمك السوائل.

ثالثاً: إستخدمي الواقي الشمسي دائماً.

رابعاً: مارسي الرياضة ٣٠ دقيقة يومياً في معظم أيام الاسبوع.



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