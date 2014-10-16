بريطانيا تعيد نشر طائرات بلا طيار من أفغانستان إلى العراق

أعلن وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، أمام البرلمان، الأربعاء، أن بلاده ستعيد نشر طائراتها بلا طيار من أفغانستان لمواجهة تنظيم «داعش» في العراق.

وأوضح أن طائرات «ريبر» المسيرة عن بعد ستنفذ مهام استطلاع وتحديد مواقع وجمع بيانات دعما للقوات العراقية والائتلاف الدولي، التي تواجه التنظيم في شمال العراق، كما أنها قادرة على إلقاء القنابل وإطلاق الصواريخ.

وستكون هذه المرة الأولى، التي ترسل فيها بريطانيا طائرات «ريبر» إلى خارج أفغانستان، حيث تنفذ انسحابا كاملا لقواتها المقاتلة، في 2014.