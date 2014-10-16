تألقي في أكتوبر بإطلالات وردية على طريقة النجمات

شهر أكتوبر هو شهر اللون الوردي بلا منازع، فهو شهر التوعية بمرض سرطان الثدي، وبهذه المناسبة نشهد انتشاراً واسعاً لهذا اللون في الملابس والإكسسوارات وفي كل مكان، بالإضافة إلى أن هذا اللون كان من الألوان البارزة بين نجمات هوليوود خلال هذا العام، حيث ظهر في العديد من الإطلالات على السجادة الحمراء، والتي كان بعضها ناجحاً، فيما لم يحصل البعض الآخر على الإطراء.

تتنوع درجات اللون الوردي، وهذا ما يجعله من أكثر الألوان مرونة، بحيث يمكن أن يناسب ذوات البشرة السمراء كالنجمة المتألقة جينيفر لوبيز Jennifer Lopez ، والشابة زيندايا Zendaya، بالإضافة إلى الممثلة فايولا دايفيس Viola Davis التي تألقت بفستان قصير بدرجة وردية مشرقة، كما يناسب اللون الوردي النجمات البيضاوات ويعطيهن إطلالة مشابهة لإطلالة باربي الأنيقة كما شاهدنا في إطلالة تايلر سويفت Taylor Swift، وبلايك ليفيلي Blake Lively في حفل "Met Ball" لهذا العام، وجيسيكا تشاستاين Jessica Chastain التي بدت متألقة بفستان قصير من Oscar de la Renta.

ويجب أن نذكر إطلالة الممثلة الأنيقة إيما ستون Emma Stone التي اختارت درجتين مختلفتين من اللون الوردي، وحصلت على لوك ناعم وأنيق، كذلك إطلالة العارضة ايرين أوكونور Erin OConnor حيث نسقت هذا اللون مع الأخضر بطريقة عصرية رائعة.

كانت هذه الإطلالات من أجمل الإطلالات التي شاهدناها باللون الوردي خلال هذا العام، ولكن لم تنجح جميع النجمات في ارتداء هذا اللون، فقد كانت إطلالة لانا دانهام Lena Dunham واحدة من أسوأ الإطلالات على السجادة الحمراء في حفل Emmy لهذا العام.

شاهدي معنا أجمل وأسوأ الإطلالات باللون الوردي، وشاركينا برأيك.

سيعجبك أيضاً:

نجمات العشرين والثلاثين... أيهُنَّ الأكثر أناقة؟

اختاري معنا أجمل إطلالة لهذا الأسبوع

اخترنا لك من الجميلة: