شانيل تفتتح متجراً للتسوق في مطار دبي

عززت دار "شانيل" Chanel حضورها في إمارة دبي مع افتتاح متجرٍ جديد في مبنى الركاب رقم 3A بمطار دبي الدولي. ومن السهل جدًّا لكافة الركاب الدوليين المتوجهين إلى الخارج وركاب الترانزيت الوصول إلى هذا المتجر الذي يفتتح أبوابه على مدى 24 ساعةً يوميًا. ليمتع المسافرون بفرصة التسوق وهم بانتظار موعد الطائرة. ويتميز المتجر بتصميمه الذي يجمع بين الكلاسيكة والحداثة، ويضم مختلف ممنتجات الدار من إكسسوارات، ملابس، وساعات من مجموعات النساء والرجال. وقد قام بتصميم هذا المتجر المهندسُ المعماري بيتر مارينو المستقر في نيويورك على مساحة 209 أمتار مربعة.

لاتدعوا فرصة زيارة المتجر والتمتع بمنتجات دار "شانيل" Chanel تفوتكم إن كنتم مسافرين عبر مطار دبي الدولي.