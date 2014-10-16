تنانير رائعة بطول مناسب لجميع النساء!

من أهم صيحات الموضة لموسم خريف وشتاء 2014-2015 هي التنانير على مختلف أشكالها، وألوانها وأطوالها، غير أن هناك نوعاً منها قام بتقديمه معظم مصممي الأزياء العالميين، وهذا النوع هو الأجمل وسيكون الأكثر انتشاراً، حيث أنه يناسب جميع النساء على مختلف أعمارهنّ وأشكالهنّ.

هذا التصميم هو تنانير الـ Pencil التي برزت للمرة الأولى في خمسينيات القرن الماضي ولم تفارق الموضة من حينها، وهذا الموسم أيضاً كانت لها حصتها من الموضة مع بعض التعديلات بتصميمها؛ حيث حافظت على قصتها الكلاسيكية الضيّقة التي تصل للركبة، أو تحتها أو فوقها بقليل.أحياناً، كان لها شق من الأمام، وأحياناً أخرى، زيّنت بكشكش في نهايتها.

وقد صنعت من ألوان وأقمشة مختلفة، فرأينا منها الدانتيل لدى Cushnie et Ochs، و الجلد مثل Oscar de la Renta، و J.Mendel، أو المعرق لدى Dolce&Gabbana أو اللون الواحد لدى Dior.

وميزة هذه التنانير أنها أنيقة، كلاسيكية، معاصرة وتناسب جميع النساء، وهذا يعتمد على طريقة تنسيق ملابسك معها؛ فإن ارتديتها مع قميص حريري مثلاً فتصبح تناسب الزيارات الرسمية والنساء الكبيرات في السن، وإن اعتمدتها مع قميص قطني عصري تناسب الشابات، وإن ارتديتها مع سويتشرت أو توب صوفية فبذلك تصبح تناسب الجميع.

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