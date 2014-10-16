انفجار 3 قنابل صوتية أمام ساحة السيد البدوى بطنطا وإصابة 2 بسبب التدافع

انفجرت، منذ دقائق، 3 قنابل صوتية، أمام البوابات الخلفية لساحة السيد البدوى في طنطا، بالتزامن مع بدء الاحتفال بالليلة الختامية، مما تسبب في إصابة 2 من المواطنين بسبب التدافع فزعًا من صوت الانفجار.

تلقى اللواء أسامة بدير، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بانفجار 3 قنابل صوتية، بدائية الصنع، مكونة من شماريخ وألعاب نارية، خلف ساحة السيد البدوى، مما تسبب في إصابة 2 من المواطنين بجروح طفيفة، بسبب التدافع.

وعلى الفور، تم استدعاء خبراء المفرقعات، وفرض كردون أمنى، وتمشيط المنطقة تخوفًا من وجود أي مواد متفجرة تم زراعتها في أماكن أخرى بالقرب من ساحة الاحتفال.

وسادات حالة من الرعب والفزع بين رواد السيد البدوى، وقرر أعداد كبيرة من المريدين مغادرة المولد بعد وقوع الحادث.

وتكثف مباحث الغربية من جهودها لسرعة ضبط الجناة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.