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ظهور لافتات لتنظيم داعش على كوبري طلخا بالدقهلية

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ظهور لافتات لتنظيم داعش على كوبري طلخا بالدقهلية ظهور لافتات لتنظيم داعش على كوبري طلخا بالدقهلية

ظهرت لافتات تحمل شعارات لتنظيم داعش وللخلافة الإسلامية، بمحافظة الدقهلية، الخميس، لأول مرة، حيث فوجىء أهالى مدينتى طلخا والمنصورة بوجود شعارات «دولة الإسلام في العراق والشام»، و«السيسى قاتل ومرتد»، و«الخلافة قادمة»، على أعمدة كوبرى الجامعة من ناحية مدينة طلخا.

وسادت حالة من الغضب بين السائقين والأهالي والوافدين على الكوبرى، بسبب تلك اللافتات لاسيما ما يتعلق منها بالرئيس ، فردوا على تلك الشعارات بتريد اسم السيسى بالكلاكسات وتشغيل أغانى «تسلم الأيادى وبشرة خير».

وكشف مصادر أمنية أنه تم مخاطبة حى غرب المنصورة لإزالة تلك اللافتات، وتكليف فريق بحث أمني للكشف عمن وراءها، ورجحت مصادر أمنية أن يكون طلاب الإخوان بجامعة المنصورة هم من يقف وراء تعليق تلك اللافتات بهدف تخويف المواطنين.

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