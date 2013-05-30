دراسة أسترالية: الاستهلاك المفرط للقهوة يؤدي إلى زيادة الوزن

كتب : أ ش أ منذ 23 دقيقة

حذر باحثون أستراليون من أن استهلاك كمية كبيرة من القهوة تصل إلى خمسة فناجين يوميا قد يؤدي إلى زيادة الوزن ويزيد خطر الإصابة بمرض السكر .

وفيما أظهرت دراسات سابقة أن تناول القهوة باعتدال قد يعمل على المساعدة في خسارة الوزن الزائد وخفض خطر النوع الثاني من مرض السكر، فإن هذه الدراسة الحديثة تشير إلى أن الافراط في شرب القهوة قد يعرقل عملية فقدان الوزن.

ووجد باحثون من جامعة غرب أستراليا، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الإفراط في استهلاك عناصر معينة من البوليفينول تتواجد في القهوة وتسمى حمض الكلوروجينيك يمكن أن يمنع فقدان الدهون في الجسم ويؤدي إلى مقاومة الأنسولين.

وفحصت الدراسة تأثيرات حمض الكلوروجينيك على مجموعة من الفئران السمينة، التي تم إعطاؤها جرعات مختلفة من المركب. وأظهرت الفئران، التي حصلت على جرعات تساوي خمسة أو ستة فناجين من القهوة يوميا، احتفاظا بالدهون داخل خلاياها، كما أظهرت أيضا حساسية مفرطة للجلوكوز، وهو عرض يأتي قبل الإصابة بالسكر، إلى جانب مقاومة متزايدة لتنظيم الأنسولين.

وقال القائمون على الدراسة إن دراسات سابقة أظهرت أن استهلاك القهوة يقلل خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني، غير أن هذه الدراسة أثبتت العكس فيما يتعلق بالكميات التي تعادل خمسة أو ستة فناجين من القهوة يوميا.