رمضان كريم وسكرك بخير (1)

كتب : الوطن منذ 5 دقائق

يعد مرض السكر من النوع الثانى أكثر أنواع السكر انتشارا فى العالم، وينشأ المرض عندما لا يتمكن الجسم من إفراز كمية كافية من الأنسولين، أو عندما لا يعمل الأنسولين بالطريقة التى يجب أن يعمل بها.

ونتيجة لذلك، يفرز الجسم كميات زائدة وغير ضرورية من السكر لترتفع نسبته فى الدم، وهو ما يؤدى لمضاعفات صحية خطيرة على المدى الطويل.

ويؤثر مرض السكر فى قدرة الجسم على استخدام السكر الذى يفرزه الجسم فى توليد الطاقة.

يعد السكر من أكثر الأمراض نموا وانتشارا على المستوى العالمى. ففى عام 2011، بلغ عدد الحالات 366 مليون حالة، وهو ما يمثل أكثر من 10% من إجمالى عدد البالغين فى جميع أنحاء العالم. وتبلغ نسبة حالات السكر من النوع الثانى ما بين 85-95% من إجمالى حالات السكر فى العالم.

وتشير أحدث إحصائيات الاتحاد العالمى للسكر للعديد من الحقائق الخطيرة حول هذا المرض كالتالى:

يعانى من مرض السكر 36 مليون شخص بالغ فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدها وترجع 12% من إجمالى حالات الوفاة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مرض السكر ومضاعفاته.

تعد مصر من الدول التى تعانى من أعلى معدلات انتشار مرض السكر فى العالم، فمصر تشغل المرتبة الثامنة عالميا من حيث نسب انتشار المرض، ويعانى أكثر من 15% من إجمالى عدد البالغين فى مصر من مرض السكر.

ويقدر الاتحاد الدولى للسكر أن هناك أكثر من 7 ملايين مواطن مصرى يعانون من السكر، ولكن لم يتم تشخيص حالتهم حتى الآن. ولكن إذا استمرت معدلات انتشار السكر على وتيرتها الحالية، فمن المتوقع وصول عدد الحالات المصابة بالسكر فى مصر إلى أكثر من 12 مليونا.

تقدر الدوائر العلمية أن هناك 65 مليون مريض سكر، منهم 80% يعانون من النوع الثانى، يصرون على مواصلة الصيام خلال شهر رمضان، وذلك بما يتعارض مع النصائح الطبية التى يسديها لهم الأطباء. وإدراكاً منها لهذا العدد الضخم من مرضى السكر الصائمين، الذين قد يعرضون أنفسهم لمخاطر صحية خلال الصيام.

شهر رمضان من الأشهر المباركة التى فرض فيها الصيام للمسلمين وهنا يأتى السؤال الأصعب ماذا يجب أن يفعل مريض السكر فى رمضان؟

الاستعداد لرمضان

صيام شهر رمضان قرار شخصى، ولكن يجب اتخاذه مع نصيحة ودعم إخصائى الرعاية الصحية المتابع لحالتك. تنص توصيات التعامل مع مرض السكرى خلال شهر رمضان الصادرة من الاتحاد الأمريكى لمرض السكرى أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكرى النوع 2 ينبغى أن يجروا تقييماً طبياً قبل شهر أو شهرين على الأقل من شهر رمضان. ومع ذلك، تذكر بأنه يمكنك أن تناقش النظام الغذائى وتغييرات نمط الحياة مع إخصائى الرعاية الصحية المتابع لحالتك فى أى موعد طبى معه.

• مراجعة الطبيب المعالج لتعديل خطة العلاج.

• تعديل نمط الحياة والأطعمة المعتادة.

• المزيد من المراقبة المتكررة لمستويات سكر الدم بشكل متكرر خلال اليوم.

نتابع العدد القادم مع تحيات (MSD)