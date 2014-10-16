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مواطن يتبرع ببناء مدرستين على أرضه ونفقته الخاصة بالقليوبية

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مواطن يتبرع ببناء مدرستين على أرضه ونفقته الخاصة بالقليوبية مواطن يتبرع ببناء مدرستين على أرضه ونفقته الخاصة بالقليوبية

وقع المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، بروتوكول تعاون بقبول تبرع المواطن عادل حسني مصطفي، مهندس، بقطعتي أرض لبناء مدرستين عليهما، على نفقته الخاصة.

وقال المحافظ إن القطعة الأولى مساحتها 1083.58 م2، وتقع بقرية كفر أبوجمعة، بقليوب، سيبنى عليها مدرسة مكونة من 11 فصل تعليم أساسي، والثانية على مساحة 15 قيراطًا، بقرية ميت نما، لإقامة مدرسة ثانوية، مكونة من 15 فصلاً.

وأوضح المحافظ أن المتبرع سيقوم بالإنشاءات الكاملة للمدرستين، بكافة مشتملاتها من المرافق والتجهيزات، تحت إشراف فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالقليوبية، وسيتم البدء في التنفيذ خلال هذا الشهر الجاري، تسليمها لوزارة التربية والتعليم والدخول في الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وأشار المحافظ إلى أن هذه المناطق تعاني أشد المعاناة من قلة المدارس بها لازدياد الكثافة السكانية، وبناء المدرستين المتبرع بهما سيحل أزمة حقيقة كانت موجودة بتلك المناطق، حيث ستعمل هذه المدارس على استيعاب الكثافة الطلابية المتزايدة والتغلب على نظام الفترتين.

وقددم المحافظ الشكر والتقدير للمواطن المتبرع على شعوره الوطني النبيل تجاه بلده، متمنيًا من كل رجال الأعمال وأصحاب الأملاك أن يحذوا حذوه للنهوض بالوطن من خلال المشاركة في تنمية المجتمع حبًا في وشعبها.

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