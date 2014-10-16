عشري في «العاشر من رمضان»: الاهتمام بالسلامة المهنية لتفادي الحرائق وحوادث العمل

زارت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، الخميس، مدينة العاشر من رمضان، لمتابعة تنفيذ مبادرتها لتحويل المدن الصناعية إلى منشآت اقتصادية نموذجية للسلامة والصحة المهنية والبيئية الآمنة طبقا للمعايير الدولية.

وطالبت الوزيرة أصحاب الأعمال على ضرورة تعاون المصانع للعمل على تدريب مسؤولي السلامة والصحة المهنية علي كيفية الرقابة علي مهمات ووسائل السلامة لتفادي أي حرائق أو حوادث بها.

كما طلبت من مفتشي العمل والمحاضرين الذين يقومون بتدريب مسؤولي السلامة والصحة المهنية بالمصانع المنشآت، الاهتمام بتدريب العامل باعتباره العنصر الأهم الذي يقوم بتنفيذ تعليمات السلامة.

رافق الوزيرة خلال زيارتها الدكتور سعيد عبدالعزيز، محافظ الشرقية، حيث تفقدا دورات تأهيل مسئولي السلامة والصحة المهنية المنعقدة بجمعية مستثمري العاشر من رمضان.

وأعلنت «عشري» أن هناك دراسة مع وزارة الزراعة للبدء في تنفيذ زراعات الأسطح والشرفات بالمدينة، حيث ستيم تدريب أسر العاملين كتجربة رائدة لإيجاد مصدر للدخل الإضافي لهذه الأسر، وسوف تعمم هذه التجربة فور نجاحها.

وكشفت الوزيرة عن مبادرتها بإعلان مدينة العاشر آمنة وخالية من مخاطر الصناعة، مشيرة إلي أنها شكلت لجنة من الوزارة وجمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان وعناصر السلامة والصحة المهنية والبيئية والحماية المدنية قامت بإعداد وتنفيذ مخطط زمني لتعديل مفهوم التفتيش إلي مفهوم المراجعة وتقديم المعاونة باستخدام نموذج تقييم Check list، وهو نموذج متعارف عليه يحدد ما هو المطلوب من المنشأة الصناعية للتنفيذ لتحقيق السلامة والصحة المهنية علي هذا المفهوم.

وأشارت إلي أنه وفقا لذلك سيتم عقد دورات تأهيل لمسؤولي السلامة والصحة المهنية بجميع الأنشطة الصناعية بالمدينة، وستبدأ بمسئولي صناعات السيراميك والسجاد والأقمشة، وستستمر الدورات التدريبية لتأهيل مسؤولي باقي الأنشطة الاقتصادية.