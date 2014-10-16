افتتاح مشروعات صناعية ورياضية وصحية خلال العيد القومي للسويس

عقدت اللجنة العليا لإعداد احتفالات السويس بالعيد القومي الـ 41 لانتصارات 24أكتوبر 1973 اجتماعها الأخير برئاسة اللواء العربي السروي محافظ السويس وبحضور مديري مديريات التعليم والشباب والرياضة والثقافة والأوقاف ومركز الإعلام والصحة والإسعاف الطبي ورؤساء الأحياء وجهازي التجميل والنظافة والمرور والدفاع المدني والجهات المعنية.

تبدأ الاحتفالات يوم الاحد 19 اكتوبر وتنتهي يوم الجمعة 24 أكتوبر الجاري بافتتاح عدد من المشروعات بمديرية الصحة منها مبنى الاستقبال والطوارئ بالمستشفى العام وإدارة المتوطنة ومكافحة ناقلات الأمراض وقاعة الاجتماعات بمديرية الصحة .

وفي الاحتفالات يتم افتتاح مسجد بلال بن رباح بحي الكويت بالأربعين ومسجد علي بن أبي طالب بمدينة السلام 1 بحي فيصل ، كذلك يتم افتتاح فرع البنك الاهلي بمنطقة عتاقة لخدمة الشركات والاستثمار بالمنطقة كذلك يفتتح عدداً من المشروعات الصناعية بمنطقة عتاقة .

كما يفتتح محافظ السويس اللواء العربي السروي والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة المدينة الرياضية بتكلفة 20 مليون جنيه وصالات المنازلات بتكلفة 4.5 مليون جنيه وعدد 4 ملعب قانوني بتكلفة 2.5 مليون جنيه للملعب الواحد ، كذلك يتم افتتاح 13 ملعبا مفتوح بأحياء السويس ، كما سيتم وضع حجر أساس معرض الكتاب الدولي بحي السويس .

وأكد المحافظ على الجهات المعنية والأحياء والمديريات بالتنسيق التام مع أعضاء لجنة الإعداد للاحتفالات ورفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الاحتفالات والتي تستمر لمدة أسبوع.

حضر اللقاء ممثل الجيش الثالث الميداني واللواء مساعد مدير الأمن والمهندس محمد مرسي السكرتير العام والمهندس حسن كامل السكرتير العام المساعد والعميد أحمد أبو بكر مقرر اللجنة ورؤساء الأحياء ومديري المديريات وأعضاء اللجنة.