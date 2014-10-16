إعرفي جنس الجنين من خلال حركاته

سيدتي نقدم لك في هذا المقال بعض الحقائق حول حركة الأجنة داخل الرحم، وكيف أنه يمكنك تحديد جنس المولود من خلال حركته؛ حيث أثبتت العلم أن حركة الجنين الذكر تختلف عن حركة الجنين الأنثى، وفيما يأتي تفصيل ذلك.

> غالباً تبدأ الأم باستشعار حركات جنينها داخل الأحشاء في الأسبوع العشرين للحمل. لكن في بعض الحالات، تبدأ الأم باستشعار هذه الحركات في الأسبوع السادس عشر.

> يؤكّد العلم بأنّ الأجنّة الإناث أقوى من الأجنّة الذكور كونهنّ أكثر استقراراً بوجود الكروموسومين XX. ونتيجة ذلك، تتمتع الأجنّة الإناث بقدرة هائلة على التحرّك مقارنةً بالأجنّة الذكور. فإن كنتِ تشعرين بثلاث حركات كل نصف ساعة، فهذا أمر طبيعي. أما إن كنتِ تشعرين بأكثر من هذا العدد بكثير، فالأرجح أنكِ حامل ببنت.

> من السهل التمييز بين الرّكل والحركات العادية داخل الأحشاء. والمعروف عن الأجنّة الإناث أنهنّ يملن إلى الحركة أكثر من الذكور الذين يدأبون على تمرين مهاراتهم في لعب كرة القدم من قبل أن يولدوا، فالأجنة الذكور ميالون للركل أكثر من الحركة العادية.

> هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ حركات الجنين مربوطة بطريقةٍ أو بأخرى بوضعية المشيمة وحال الانغراس. ولهذا السبب، قد يكون الاعتماد عليها لتحديد جنس الجنين أمراً غير دقيق وعرضة للشكوك وذلك نقلًا عن موقع “ياهو”.