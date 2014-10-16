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أضرار علاج الشعر بالكيراتين

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أضرار علاج الشعر بالكيراتين أضرار علاج الشعر بالكيراتين

أرشيفية

تعرفي معنا سيدتي على أضرار العلاج بالكيراتين، الذي تستخدمه السيدات في علاج الشعر المجعد، وهي كما يلي:
> ما أضرار الكيراتين؟

• تهيّج العين والجلد، هذا أثر جانبي آخر لعلاج الشعر بالكيراتين وهو الحساسية التي قد تحدث. و قد يعاني البعض من طفح جلدي أو حكّة، والبعض الآخر قد يعاني من تهيّج في العينين، لذا من المهم جداً الذهاب إلى صالون جيدا التهوية .

• خطر السرطان، هو أحد الآثار طويلة المدى لعلاج الشعر بالكيراتين، ويرجع ذلك إلى وجود الفورمالدهيد؛ و هي مادة كيميائية محفزة على الإصابة بالسرطان .

• فقدان الشعر، بعد القيام بعلاج الشعر بالكيراتين و تكراره فإن ذلك يؤدي إلى ضعف الشعر .

• الشعر التالف، يحدث الكيراتين أضرار لا تظهر إلا بعد مرور فترة 5 أشهر، حيث يبدأ بعدها بظهور الشعر غير المرتب وضعيف الأطراف.

• تغيرات في نمط الحياة، بمجرد التفكير في استخدام علاج الشعر بالكيراتين فإن ذلك الأمر سيحتاج منك إلى إنفاق المزيد من المال والوقت في الذهاب إلى صالونات العناية بالشعر .

• غسل الشعر بمستحضرات خاصة، عندما تقررين استخدام الكيراتين لعلاج الشعر يجب بعدها غسل شعرك طيلة الوقت بمستحضرات خاصة خالية من المواد الكيميائية مثل؛ شامبوهات الأطفال حتى لا تؤثر هذه المواد على جودة الكيراتين ممّا
> يجعلك تفقدين فائدته المطلوبة. فبدلاً من أن يبقى أثر الكيراتين ٦ أشهر، ستجدين أن هذه المدة قلّت وأصبحت ٣ أشهر؛ بسبب عدم استخدام المستحضرات الخاصة. وهذا قياسا على كريمات الشعر و أيّ مستحضر يتم وضعه على الشعر وذلك نقلًا عن موقع “ياهو”.

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