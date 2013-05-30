القلعة تعلن إنتاج الكلنكر من "أسيك" المنيا

أعلنت شركة القلعة بدء إنتاج الكلنكر من مصنع الأسمنت الجديد الذى أقامته شركة أسيك المنيا (الشركة العربية الوطنية للأسمنت سابقاً) فى محافظة المنيا بطاقة إنتاجية 2 مليون طن سنويًا على أن يبدأ إنتاج الأسمنت خلال الشهر المقبل.

ويقوم المشروع الجديد – الذى تبلغ تكلفته الاستثمارية 360 مليون دولار أمريكى – بتطبيق أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا صناعة الأسمنت بالتوازى مع الالتزام بالمعايير البيئية الدولية طبقا لبيان صادر اليوم عن القلعة.

وقال البيان أن المصنع سوف يقوم بإنتاج الأسمنت البورتلاندى الرمادى عالى الجودة اعتمادًا على وفرة الحجر الجيرى فى محافظة المنيا، خاصة وأنه المصنع الوحيد فى محافظة المنيا لإنتاج الأسمنت الرمادى، مما يدعم قدرته على توفير احتياجات الأسمنت للعديد من مشروعات البنية الأساسية العملاقة المزمع إقامتها قريبًا فى محافظات الصعيد.

وسيوفر المشروع 400 فرصة عمل جديدة فضلاً عن 800 فرصة عمل غير مباشرة فى وقت يتطلب تضافر جهود جميع أبناء الوطن من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية واستعادة الحركة الصناعية والتجارية بعد مضى أكثر من عامين على ثورة 25 يناير.

وأكد جورجيو بودو، الرئيس التنفيذى لشركة أسيك للأسمنت، عن نجاح الشركة فى التغلب على التحديات العديدة التى خيمت على المناخ الاقتصادى والاستثمارى فى مصر خلال المرحلة الماضية، لافتاً أن المشكلات الأمنية ونقص الوقود وغيرها من موجات الاضطراب أدت إلى وضع الكثير من العقبات أمام مساع الشركة لافتتاح المشروع، وهو ما تطلب وضع خطط ابتكارية للحيلولة دون توقف المشروع أو تعطيله.

ومن المخطط أن يتم ربط المصنع بشبكة الكهرباء القومية عبر إنشاء خط توصيل بمحطة سمالوط يمتد بطول 42 كم، غير أن طول الإجراءات التنظيمية سيتطلب من الشركة استخدام المولدات الكهربائية المؤجرة وغيرها من الحلول المؤقتة لتغذية المصنع بالطاقة الكهربائية حتى نهاية عام 2013.

وقد بدأت أعمال الإنشاء بالمشروع فى ديسمبر 2010 ولكن المشروع توقف بعد مضى شهر واحد على خلفية أحداث الثورة، وهو ما دفع شركة أسيك للأسمنت إلى تبنى خطة استراتيجية لاستكمال المشروع وبدء إنتاج الكلنكر فى مدة قياسية بلغت 28 شهرًا.

ويقع المصنع الجديد على بعد 200 كم جنوب القاهرة، و50 كم شمال مدينة المنيا، وهو ثانى مصنع تفتتحه شركة أسيك للأسمنت فى غضون 5 سنوات، إلى جانب مصنع أسمنت التكامل فى السودان الذى بدأ النشاط فى نوفمبر 2010 بطاقة إنتاجية 1.6 مليون طن سنويًا.

وتعد شركة أسيك للأسمنت أكبر مساهم فى مشروع شركة أسيك المنيا حيث تمتلك حصة 45% من المشروع، بينما تضم قائمة المساهمين كلاً من شركة مصر للأسمنت – قنا (حصة 13.9٪) ومجموعة هايل سعيد (حصة 30.7٪) والمعهد الدنماركى للتنمية وشركة FLSmidth (حصة 9.2٪) ومساهمين آخرين (حصة 1.2٪). ويعد مشروع أسيك المنيا واحدًا من أضخم عمليات التمويل فى مصر. وتمتلك القلعة للاستشارات المالية بصورة غير مباشرة نحو 16.7% من شركة أسيك المنيا.

وتمثل صناعة الأسمنت إحدى القطاعات الإستراتيجية الخمس التى تركز عليها استثمارات شركة القلعة فى أنحاء 15 دولة، وهى قطاعات الطاقة والنقل والأغذية والتعدين والأسمنت.