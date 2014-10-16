مسؤول أممي: «إيبولا» و«داعش» «ابتلاء مزدوج» سببه استهانة العالم بهما

وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، كلاً من تفشي وباء إيبولا وتنظيم «داعش» بأنهما «ابتلاء مزدوج» للعالم.

وقال الحسين، الخميس، في جنيف إن كلا التهديدين لم يحدثا بشكل مفاجئ، ولكن «سمح العالم بنشأتهما ببطئه وإهماله»، حيث تمت الاستهانة باحتمالية تحولهما إلى خطر لفترات طويلة.

وأضاف الحسين أن منظمة الأمم المتحدة تبحث الآن وضع قواعد عامة للدول المصابة بوباء إيبولا. ومن المقرر أن توضح هذه القواعد كيفية التعامل مع الأشخاص الذين يتم عزلهم بسبب إصابتهم بالمرض.

وحذر الحسين من أن «فرض مثل هذه القواعد وتنفيذها بشكل غير مدروس لن يؤدي إلى انتهاك قدر كبير من حقوق الإنسان في مراكز الحجر الصحي فحسب، ولكنها (القواعد) ستتسبب في سرعة انتشار المرض في هذه المراكز أيضا».

أما عن مقاتلي تنظيم داعش، فوصفهم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بأنهم «حركة شيطانية يمكن أن تبيد شعوبا».