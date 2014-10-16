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بالصور.. انضمام فريق دراجات نارية هولندي لكتائب الأكراد في حربهم ضد «داعش»

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بالصور.. انضمام فريق دراجات نارية هولندي لكتائب الأكراد في حربهم ضد «داعش» بالصور.. انضمام فريق دراجات نارية هولندي لكتائب الأكراد في حربهم ضد «داعش»

لم يكتف بعض الهولنديين بالغارات الجوية، التي يشنها التحالف الدولي، لمحاربة تنظيم «داعش» في العراق وسوريا، حيث قرر فريق «بانديتوس»، الشهير، المتخصص في قيادة الدراجات النارية، الانضمام للأكراد لمحاربة التنظيم.

ولم تعلن الهولندية، موافقتها على محاربة أفراد الشعب لـ«داعش»، بشكل رسمي، ولكن، في الوقت نفسه، أكد المدعي العام أن انضمام أعضاء «بانديتوس» لمحاربة التنظيم «ليست جريمة».

وقال المتحدث باسم النيابة العامة في هولندا، فيم دو بروان، إن «الانضمام إلى قوة مسلحة أجنبية كان في السابق جريمة يعاقب عليها القانون، ولكنها الآن لم تعد ممنوعة، فالقانون الهولندي يحاسب على القتال ضد هولندا فقط، ولذا فإننا لن نحاكم من ينضموا إلى العراقيين الأكراد لمحاربة (داعش)، حيث أنهم لم يرتكبوا أي جرم، بحسب القوانين».

وأكد دو بروان أن المواطنين الهولنديين، الذين يقاتلون مع الأكراد، سيكونوا عرضة للملاحقة فقط في حال إذا ارتكبوا جرائم مثل الاغتصاب أو التعذيب، ولكنه أشار، في الوقت نفسه، إلى كون اثبات هذا الأمر «صعباً للغاية» في ظل بُعد مكان القتال الشديد عن هولاندا.

فيما أكد رئيس «بانديتوس»، كلاس أوتو، في تصريحات للتلفزيون الحكومي الهولندي، نقلتها عنه عدة وسائل إعلام، أن 3 أعضاء من الفريق وصلوا إلى مدينة الموصل في شمال العراق.

ونشر أحد الأعضاء الـ3 صورة على موقع «تويتر» ظهر فيها رجل يحمل بندقية «كلاشنيكوف» إلى جانب كردي مسلح بالزي العسكري كتب تحتها: «رون أتى من هولندا لينضم إلى الأكراد».

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