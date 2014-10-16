وزيرا الدفاع والداخلية فى ندوة تثقيفية بأكاديمية الشرطة إحتفالاً بذكرى نصر أكتوبر

عقُدت، مساء أمس الأربعاء، بقاعة الإحتفالات بأكاديمية الشرطة، الندوة الثقيفية التى نظمتها وزارة الداخلية إحتفالاً بذكرى نصر أكتوبر المجيد، بحضور اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية والفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وقيادات القوات المسلحة ووزارة الداخلية وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وعدد من طلبة كلية الشرطة والكلية الحربية .

يأتى هذا فى إطار إحتفالات مصر بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وأعرب اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، فى كلمته خلال الندوة عن إعتزازه بقواتنا المسلحة الباسلة التى تثبت يوماً بعد يوم وطنية أبناءها وجسارة رجالها ونبل أهدافها بإعتبارها نموذجاً للمؤسسة الوطنية التى يُحتذى بإنضباط مسارها ورسوخ جذورها وثبات مبادئها .. كما أشاد بالدور الكبير الذى تضطلع به فى مواجهة التحديات التى تحيط بالوطن خلال تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ الأمة .

وقد وجه الوزير الشكر لرجال القوات المسلحة الباسلة الذين وقفوا كتفاً إلى كتف مع رجال الشرطة فى جميع مراحل حفظ الأمن والإستقرار ومواجهة التحديات الأمنية ضد عناصر الشر والإرهاب، مؤكداً أن ملحمة التنسيق والتكامل بين القوات المسلحة والشرطة سيذكرها التاريخ ليحكى للأجيال القادمة عن ذلك النموذج المتحضر من التناغم والتكامل فى الآداء الأمنى والعمل الدؤوب من أجل مصلحة الوطن .

كما وجه التحية لأرواح الشهداء من رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين إمتزجت دمائهم وضحوا بأرواحهم من أجل أمن وأمان الوطن ومواجهة عوامل الهدم والتخريب والإرهاب .

من جانبة وجه الفريق صدقى صبحى، وزير الدفاع التحية لرجال الشرطة الذين خاضوا مواجهات ضارية مع الإرهاب والتطرف بكل بسالة وشجاعة، ومازالوا يواصلون جهودهم وتضحياتهم دفاعاً عن إستقلال مصر وسلامة أبنائها.

وأكد صبحى أن رجال الشرطة والقوات المسلحة أدوا دورهم الوطنى على أكمل وجه وحافظوا ببساله على جبهتى مصر الخارجية والداخلية وحققا أمن وسلامة البلاد، وكانوا بمثابة الصمام الحقيقى للحفاظ على مصر وشعبها العظيم .

وأشار وزير الدفاع إلى أن ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة تمر علينا كل عام لتجدد فى داخلنا العزم بالذود عن الوطن لأخر قطرة فى الدماء ليكون النصر أو الشهادة ، أخذين من بطولات هذه الحرب العبره بأننا كلنا راحلون وستبقى مصر خالدة .. مؤكداً أن أبناء هذا الشعب مع الجيش والشرطة جسداً واحداً فى مواجهة عدوان وإرهاب صنعه عدونا للنيل منا ومن دول المنطقة ، ولكن عناية الله كانت سابقة ، فحمت مصرنا من مصير دول إستباح الإرهاب أرضها ومحى حدودها، وأوضح أننا جيش وشرطة على قلب رجل واحد هدفنا المشترك هو أمن الوطن ، ولن نتوانى عن حماية مصر أرضاً وشعباً ، مؤكداً أن هذا هو يقيننا وتلك هى عقيدتنا.

وأشاد وزير الدفاع بالتكامل والتلاحم بين رجال القوات المسلحة والشرطة الذين لم يدخروا جهداً فى تأمين المواطنين وبث الشعور بالأمن والأمان للشعب الذى طالما وقف خلف جيشه وشرطته الذين وعدوا فأوفوا فكانوا كعادتهم عند حسن ظن شعبهم بهم فى حفظ الأمن القومى للبلاد ، وعودة الأمن والإستقرار لمصرنا الحبيبة .