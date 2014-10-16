السيسي يعرب عن تطلعه لتعاون واسع مع إثيوبيا والسودان

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر رئاسة الجمهورية اجتماعاً مع أعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة، حضره كل من اليمايهو تيجنو وزير المياه والري والطاقة الأثيوبي، ومعتز موسى عبد الله، وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني، والدكتور حسام الدين مغازي، وزير الموارد المائية والري.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بالوزيرين الأثيوبي والسوداني في مصر، مؤكداً على ضرورة تعزيز وتعميق التعاون فيما بين الدول الثلاث التي يبلغ تعداد سكانها 200 مليون نسمة تقريباً، بحيث لا يقتصر على ملف المياه فقط، بل يمتد ليشمل قطاعات أوسع للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للدول الثلاث ويعود بالنفع على شعوبها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد عزم مصر خلال المرحلة المقبلة على الدفع بعلاقاتها مع كل من أثيوبيا والسودان في كافة المجالات، لاسيما فيما يتعلق منها بالموارد المشتركة لنهر النيل ودون الإضرار بمصلحة أي طرف.

وأكد الرئيس خلال اللقاء على حرص مصر على إنجاح أعمال اللجنة الوطنية الثلاثية، معرباً عن الأمل فى توصلها قريباً إلى اتفاق بشأن المكاتب الاستشارية التي ستضطلع بعمل الدراسات المطلوبة للتأكد من التأثيرات المحتملة للسد على دول المصب.

وأعرب السيسي عن تطلعه لأن يمثل التفاهم حول سد النهضة نقطة انطلاق ونواة لتعاون أرحب بين الدول الثلاث، منوهاً إلى أهمية عودة نهر النيل كما كان على مر العصور، مجرى للتعاون والأخوة والتنمية المشتركة لدول وشعوب حوض النيل.وأكد الرئيس أن أيدى مصر ممدودة إلى أشقائها لتعزيز التعاون وتحقيق المصالح المشتركة والتنمية والرخاء.

من جانبه، نقل الوزير الأثيوبي تحيات وتقدير رئيس الوزراء هايلا ماريام ديسالين إلى الرئيس السيسي، مؤكدا أنه لا بديل عن التعاون بين دول حوض النيل، وأن هناك الكثير من الأمور التي يمكن تحقيقها إذا ما تم تفعيل التعاون بين البلدين، مشيرا في هذا الصدد إلى الاستثمارات المصرية الكبيرة في بلاده. وحذر الوزير الأثيوبي من محاولات البعض إثارة الخلافات بين الدولتين الشقيقتين، بما يؤثر سلباً على العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بينهما، مؤكداً حرص بلاده على تقديم المعلومات الصحيحة.

كما نقل الوزير السوداني تحيات الرئيس عمر البشير إلى الرئيس السيسي، مشيراً إلى تأكيد الرئيس البشير على أن الحفاظ على مصالح مصر وعدم الإضرار بها هي مصلحة وطنية سودانية لم يتم الحياد عنها، فى ضوء العلاقات الأزلية والروابط الوثيقة التى تربط بين البلدين. وأكد الوزير السوداني حرص بلاده على التشاور المستمر مع مصر من أجل تحقيق مصالح المشتركة، مؤكدا على أن توثيق العلاقات مع دول حوض النيل هو خيار استراتيجي بالنسبة للسودان.

وقد استعرض الدكتور حسام الدين مغازي، وزير الموارد المائية والري خلال الاجتماع نتائج أعمال اللجان الفنية التي عقدت بمشاركة الوزراء الثلاثة، والخطوات الجارية لاختيار المكاتب الاستشارية التي ستقوم بعمل الدراسات اللازمة عن سد النهضة.

وقد أعرب الرئيس السيسي في ختام الاجتماع عن تمنياته بالتوفيق لأعضاء اللجنة الثلاثية في مهمتهم، مؤكدا على أن مستقبل شعوب الدول الثلاث مُلقى على عاتقهم، وهو ما يُعظم من قيمة مسئولياتهم ويُحفزهم لتحقيق الأهداف المرجوة