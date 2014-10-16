عساف يحتفل بصدور أول ألبوماته مع مواهب “أراب أيدول3″ السبت المقبل

يحتفل الفنان محمد عساف نجم الموسم الثاني من برنامج” Arab Idol” بصدور أول ألبوماته “عساف 360″ خلال وجودة بأولى حلقات “إعلان النتائج”الخاصة بمواهب الموسم الثالث، وذلك فى الثامنة مسائا يوم السبت 18 أكتوبر على “MBC مصر

وتشهد الحلقه ايضا رحلة مغادرة المشتركين الـ 13 الذين تأهلوا إلى المرحلة الحالية، الواحد تلو الآخر، ويخرج في ختام الحلقة المشترك الحائز على أقل نسبة تصويت من الجمهور.

وقبل حلقة إعلان النتائج، يقف المشتركون الـ 13، في سهرة الجمعة 17 أكتوبر، في حلقة تشهد منافسات قوية يقدم فيها المشتركين أغانيهم، سعياً للحصول على أكبر نسبة تصويت من الجمهور، في رحلة الوصول إلى اللقب. ويقتصر دور اللجنة في هذه المرحلة على إعطاء النصح، وتوجيه الملاحظات التي تفيد المشتركين في حياتهم الفنية مستقبلاً، كما يحق لها أن تمنح “بطاقة الحصانة” الوحيدة في البرنامج، التي تمكن واحداً فقط من المشتركين طيلة الحلقات المقبلة، بأن ينضم مجدداً إلى زملائه، ويكمل رحلة المنافسة على لقب “أراب آيدول”.