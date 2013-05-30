نائب رئيس الأركان الأسبق: علينا أن "نستعطف" أمريكا لتتدخل لحل أزمة سد النهضة

كتب : أ ش أ منذ 8 دقائق

اعتبر اللواء محمد علي بلال نائب رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، أن توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة الإثيوبي أمر مستحيل، ويعتبر تحديا للعالم أجمع.

وقال بلال، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" الإخبارية بُثَّت الليلة الماضية، إن ضرب سد النهضة في إثيوبيا يُدخل مصر في مواجهة مع كل الدول التي لها رعايا يعملون في السد، ومنها الصين وإسرائيل، لافتا إلى أن مصر ليست في وضع يسمح لها الآن بمواجهة كل هذه الدول. وأضاف أن أمريكا عندما قامت بعملية "عاصفة الصحراء" لتحرير الكويت كانت تحت مظلة الأمم المتحدة وليست عملا فرديا، مشيرا إلى أن هناك توافق دولي حول حق إثيوبيا في إنشاء السد.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق أن أمريكا هي من خطط لبناء هذا السد، وإسرائيل تدعمه من الناحية الفنية، معتبرا أن الحل الوحيد يكمن في استعطاف الولايات المتحدة حتى تتدخل لدى إثيوبيا للتخفيف من وطأة تأثير السد على حصة مصر من مياه نهر النيل.

ومن جانبه، قال اللواء أحمد عبدالحليم الخبير الأمني والاستراتيجي، إن الحل الدبلوماسي هو الأمثل الآن في التعامل مع قضية السد، وأن ضربه عسكريا لن يؤدي إلى النتائج المرجوة منه، ولن يفيد بشكل كبير. وأضاف أن الحل الآخر هو التوجه القانوني إلى محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة للحفاظ على الحق التاريخي لمصر في مياه النيل.