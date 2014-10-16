عودة رونالدو إلى مران ريال مدريد

(إفي): عاد البرتغالي كريستيانو رونالدو يوم الخميس هو وستة لاعبين دوليين إلى مران ريال مدريد، بعد مشاركتهم مع منتخبات بلادهم خلال الفترة الماضية.

وبجانب كريستيانو، عاد كل من الفرنسيين كريم بنزيمة ورافائيل فاران، والكولومبي جيمس رودريجز، والألماني توني كروس، والإسباني إيسكو ألاركون.

وقاد المران الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الملكي، استعدادا للمباراة التي سيخوضها الملكي بعد غد السبت أمام ليفانتي في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وأجرى حراس المرمى إيكر كاسياس وكيلور نافاس، وفرناندو باتشيكو مرانا خاصا مع مدرب حراس المرمى فيليام فيتشي، بحسب ما أعلنه النادي على موقعه الإلكتروني.

ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 15 نقطة، بفارق أربع نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة.