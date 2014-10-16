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برشلونة ' كامل العدد ' استعدادا لإيبار قبل الكلاسيكو

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برشلونة ' كامل العدد ' استعدادا لإيبار قبل الكلاسيكو برشلونة ' كامل العدد ' استعدادا لإيبار قبل الكلاسيكو

(إفي): شارك جميع اللاعبين المتاحين يوم الخميس في تدريبات فريق برشلونة، بعد عودة آخر اللاعبين الدوليين عقب انتهاء ارتباطاتهم مع المنتخبات.

وعاد ليونيل ميسي وخابيير ماسكيرانو ونيمار وسرجي روبرتو وجيريمي ماتيو ومارك اندريه تير شتيجن وساندرو راميرز ومنير الحدادي صباح الخميس إلى المران تحت قيادة المدرب لويس إنريكي، استعدادا لمواجهة فريق إيبار بعد غد السبت ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشارك في التدريبات الجماعية لاعب الوسط البرازيلي رافينيا ألكانتارا بعدما حصل على الإذن الطبي.

ومن جانبه، خضع المدافع البرازيلي دوجلاس بيريرا لتدريبات خاصة للتعافي من الكدمة التي يعاني منها في قدمه اليسرى وستمنعه من المشاركة في مباراة إيبار.

ويتصدر برشلونة المسابقة بـ19 نقطة متقدما بنقطتين على فالنسيا الوصيف وبنقطة على إشبيلية صاحب المركز الثالث.

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