سيف بن زايد : بلادنا حريصة على مواكبة التطورات والمستجدات العالمية

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حرص قيادة البلاد وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على مواكبة التطورات والمستجدات العالمية بما يعزز مكانة الوطن حاضرا ويحقق الريادة مستقبلا.

وثمن سموه الجهود المتواصلة للتطوير التي يبذلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واطلاقه المبادرات التي تنهض بالهمم لمستقبل مشرق للأجيال المقبلة ..مشيدا سموه بمبادرة مؤشر السعادة الهادفة إلى رصد سعادة الناس ورضاهم عن الخدمات مما انعكس في التسابق الحكومي نحو القمة في الارتقاء بمنظومة الخدمات الإلكترونية والذكية.

جاء ذلك خلال تفقد سموه اليوم معرض جيتكس 2014 في دورته الرابعة والثلاثين بمركز دبي التجاري العالمي.

وجال سموه في قاعات وردهات المعرض واطلع على أحدث ما تعرضه الجهات المشاركة في قطاع التكنولوجيا والخدمات الإلكترونية المنتجة عالميا مبديا سموه إعجابه بمستوى الحداثة والتنظيم الذي يعكس قدرة الإمارات ومهارات أبنائها في صناعة المعارض.

واستمع سموه إلى شرح موجز من العارضين عن مستجدات البرامج والخدمات والمشروعات المعروضة .. وتبادل سموه الأحاديث مع العارضين وتعرف على انطباعاتهم حول المعرض الذي نجح في إثبات مكانته على خارطة المعارض العالمية المتخصصة.

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