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الأهلي يخاطب الدفاع الجوي لاستضافة مبارياته

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الأهلي يخاطب الدفاع الجوي لاستضافة مبارياته الأهلي يخاطب الدفاع الجوي لاستضافة مبارياته

الأهلي

اضطر مسئولو الأهلى لمطالبة الأمانة العامة للقوات المسلحة للسماح للنادى باللعب على استاد الدفاع الجوى بالتجمع الخامس.

وكان الأهلى قد تقدم بشكوى لرئيس الوزراء ووزيرالشباب والرياضة، يتهم فيها هيئة استاد القاهرة  بالتعنت بعد رفضه لاستضافة المباراة رغم استقباله لمباراة أمام بوتسوانا أول أمس وبحضور جماهيرى.

ويأتى طلب الأهلى خاصة أن هذين الملعبين هما الأكثر قدرة على استيعاب أكبر حضور جماهيرى ممكن خصوصا وأن الكاف لن يقبل باقامة المباراة فى القاهرة إلا بشرط حضور مكثف للجماهير ودون تحديد للعدد.

ويأمل الأهلى فى الحصول على الموافقة قبل وقت كاف من موعد المباراة حتى لا تتأزم الأمور فى آخر لحظة.

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