وزير الخارجية يلتقي بوفد من الشخصيات الفلسطينية المستقلة من قطاع غزة

التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم بوفد فلسطيني يضم عدداً من الشخصيات المستقلة من المثقفين والكتاب ورجال الأعمال من قطاع غزة وبعضهم من الضفة الغربية والقدس الشرقية والذين سبق أن شاركوا في مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة برئاسة ياسر الوادية رئيس مجموعة الشخصيات المستقلة.

وقد عرض الوزير شكري خلال اللقاء للدعم الكامل الذي تقدمه مصر لأشقائها الفلسطينيين على مدار التاريخ، والجهود التي بذلتها للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار والعمل على تثبيته واستضافة مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة والعمل على سرعة استئناف مفاوضات السلام وفقاً لمرجعياتها الدولية للتوصل إلي تسوية سلمية شاملة ودائمة للقضية الفلسطينية تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة علي كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطى أن رئيس الوفد الفلسطيني وأعضائه قد نقلوا خلال اللقاء شكر وتقدير الشعب الفلسطيني لدور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية وللجهد والتعهدات التي تم الإعلان عنها من دعم مادي لقطاع غزة والضفة الغربية خلال مؤتمر القاهرة، مشددين علي الأهمية البالغة لمتابعة تنفيذ هذه التعهدات من جانب الدول والأطراف المانحة بشكل جاد حتي يتم إعادة أعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية، فضلاً عن تطلعهم لاستمرار جهود مصر البناءة في تعزيز المصالحة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاعتداءات علي المقدسات الدينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.

أ.ش.أ