أخبار عاجلة

فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير الخارجية يلتقي بوفد من الشخصيات الفلسطينية المستقلة من قطاع غزة

Google+ Print
وزير الخارجية يلتقي بوفد من الشخصيات الفلسطينية المستقلة من قطاع غزة وزير الخارجية يلتقي بوفد من الشخصيات الفلسطينية المستقلة من قطاع غزة

وزير الخارجية سامح شكري

التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم بوفد فلسطيني يضم عدداً من الشخصيات المستقلة من المثقفين والكتاب ورجال الأعمال من قطاع غزة وبعضهم من الضفة الغربية والقدس الشرقية والذين سبق أن شاركوا في مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة برئاسة ياسر الوادية رئيس مجموعة الشخصيات المستقلة.

وقد عرض الوزير شكري خلال اللقاء للدعم الكامل الذي تقدمه لأشقائها الفلسطينيين على مدار التاريخ، والجهود التي بذلتها للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار والعمل على تثبيته واستضافة مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة والعمل على سرعة استئناف مفاوضات السلام وفقاً لمرجعياتها الدولية للتوصل إلي تسوية سلمية شاملة ودائمة للقضية الفلسطينية تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة علي كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطى أن رئيس الوفد الفلسطيني وأعضائه قد نقلوا خلال اللقاء شكر وتقدير الشعب الفلسطيني لدور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية وللجهد والتعهدات التي تم الإعلان عنها من دعم مادي لقطاع غزة والضفة الغربية خلال مؤتمر القاهرة، مشددين علي الأهمية البالغة لمتابعة تنفيذ هذه التعهدات من جانب الدول والأطراف المانحة بشكل جاد حتي يتم إعادة أعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية، فضلاً عن تطلعهم لاستمرار جهود مصر البناءة في تعزيز المصالحة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاعتداءات علي المقدسات الدينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.

 

أ.ش.أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى