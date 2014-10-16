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مجند شرطة يطلق النارعلي نفسه داخل مطار القاهرة

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مجند شرطة يطلق النارعلي نفسه داخل مطار القاهرة مجند شرطة يطلق النارعلي نفسه داخل مطار القاهرة

إصابة مجند بطلق ناري عن طريق الخطأ في

اطلق مجند شرطة بمطار القاهرة الدولي النار علي نفسه اثناء عبثه بالسلاح الالي في محل خدمته للسور الشرقي لمهبط مطار القاهرة اليوم الخميس , وتم عمل الاسعافات الاولية للمجند ونقله الي المستشفي لاعلاج بينما قامت سلطات الامن باتخاذ الاجراءات القانونية .

ذكرت مصادر أمنية بالمطار ان المجند أحمد . ف .ف اطلق طلقة نارية من سلاحه الالي اثناء عبثه في السلاح بمحل خدمته داخل مهبط مطار القاهرة الدولي اثناء تامينه للسور الشرقي بالمطار , وقالت المصادر انها فوجئت بطلقة نارية داخل ارض المهبط وانطلق سيارات الدورية الي مكانها لتفاجئ بالمجند ينزف من قدمه اليسري , تم استدعاء سيارة اسعاف المهبط التي نقلت المجند الي مستشفي هليوبوليس للعلاج بعد عمل الاسعافات الاولية له.

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