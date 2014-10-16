القبض على ربة منزل اعتدت على مسنة بألة حادة لسرقتها بالقليوبية

ألقت أجهزة الأمن بالقناطر الخيرية، القبض على ربة منزل قامت بضرب مسنة على رأسها بغرض سرقتها الا ان المجنى عليها استغاثت بالجيران الذين تجمعوا وأمسكوا بها وتولت النيابة التحقيق.

تم اخطار اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية بالواقعة ، وبالفحص تبين وصول زينب مصطفى على المليجى -70 سنة- ربة منزل مصابه بجروح قطعيه بالرأس والجبهه من الناحيه اليمنى وتورم بالجبهه لمستشفى القناطر العام.

تبين بالانتقال وسؤال المصابة انها اثناء تواجدها بمسكنها اليوم حضرت اليها “سمر س ر”-20 سنة- ربة منزل والتى تقوم بالتردد عليها شهرياً لمنحها مبلغ من المال بقصد المساعدة، ولدى إعطائها المبلغ فوجئت بها تقوم بالتعدى عليها بالضرب بمفتاح إسطوانة البوتاجاز محدثة إصابتها بقصد سرقتها، إلا أنها إستغاثت بالأهالى الذين تجمعوا وتمكنوا من ضبطها وبمواجهة المتهمة اعترفت بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 30392 جنح مركز القناطر الخيرية لسنة 2014، وجارى العرض على النيابه العامة للتحقيق.